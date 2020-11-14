Ученые изобрели "отрезвляющую" маску, которая высасывает алкоголь

Ученые из Канады изобрели приспособление, которое помогает с помощью гипервентиляции быстрее вывести алкоголь из человеческого организма.

Об этом написало издание Futurism. Любой, у кого есть алкоголь в крови, постоянно его выдыхает с низкой частотой, поэтому человек трезвеет медленно.

Это заставило ученых из сети здравоохранения Университета Торонто задуматься, может ли гипервентиляция ускорить этот процесс. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, гипервентиляция выводит кислород из организма в три раза быстрее, чем обычно.

Единственным минусом такого способа является то, что человеческое тело не приспособлено к длительной гипервентиляции.

Новое устройство ClearMate представляет собой не более чем кислородную маску, подключенную к насосу в форме портфеля.

Приспособление выпускает смесь углекислого газа и кислорода, которая вызывает гипервентиляцию. Одновременно оно не дает пользователю потерять сознание от усиленного дыхания на протяжении длительного времени.

"Этот метод настолько прост и очевиден, что даже глядя на него, никто не осознает его потенциал", – сказал анестезиолог и автор исследования доктор Джозеф Фишер.

ClearMate был протестирован на добровольцах, которых перед этим напоили водкой.

Однако авторы изобретения считают, что оно поможет не только прийти в себя после излишнего употребления алкоголя, но также будет полезно в неотложной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции, которую вызывает SARS-CoV-2. Инфицированный коронавирусом человек, принимая спиртные напитки, может только усугубить форму заболевания.

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