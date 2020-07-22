Ученые из Шотландии раскрыли секрет генетического бессмертия

Шотландские ученые вплотную подобрались к разгадке секрета генетического бессмертия – ключевую роль играет белок, защищающий сперматозоиды.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Так, сотрудники Эдинбургского университета определили, что белок SPOCD1 занимает одну из ключевых ролей в деле защиты сперматозоидов, что выступает в качестве генерального фактора на ранних этапах развития живого организма.

Все зародышевые клетки подвергаются эпигенетическому перепрограммированию, становясь уязвимыми для транспозонов. Транспозоны же способны повреждать кодирующие белки гены, что является предпосылкой для развития бесплодия.

Именно зародышевые клетки обеспечивают передачу наследственной информации. SPOCD1 способствуют соединению ДНК к метильным группам, что и блокируют транспозоны. Опыты на лабораторных мышах показали, что без белка у грызунов-девочек начинало развиваться бесплодие.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин после клинической смерти буквально перестал стареть и выглядит гораздо моложе сверстников.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!