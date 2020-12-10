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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

У коронавируса есть слабые стороны, – исследователи

  • Обнаружен белок, играющий ключевую роль в размножении и распространении SARS-CoV-2

  • Он защищает генетический материал вируса во время репликации

  • Эта молекула может стать мишенью в лечении COVID-19

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Ученые выявили белок коронавируса, который играет ключевую роль в его размножении и распространении в другие клетки.

Эта молекула является потенциальной мишенью для будущих препаратов от COVID-19, пишет MedicalХpress.

Трансмембранный белок 41B (TMEM41B) принимает участие в формировании внешней липидной мембраны, которая защищает генетический материал вируса, пока он реплицируется внутри инфицированной клетки и до того, как он заразит другую.

Исследователи считают, что этот белок является критическим фактором инфицирования коронавирусами, включая SARS-CoV-2.

MedOboz ранее сообщал, что неврологические осложнения могут развиваться не только при тяжелом течении СOVID-19. Пациенты, которым не нужна госпитализация, также могут страдать от таких нарушений.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
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