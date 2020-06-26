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У COVID-19 официально появились три новых симптома

1.5т
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Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил в стандартный список симптомов коронавирусной болезни три новых.

Об этом сообщили на сайте CDC. Проявлениями COVID-19 теперь считают также насморк или заложенность носа, тошноту и диарею.

Ранее в список вошли кашель, лихорадка, усталость, мышечные боли, головная боль, потеря вкуса или запаха и боль в горле.

"Этот список не включает в себя все возможные симптомы", – сказано на сайте.

Там также отметили, что симптомы коронавирусной инфекции могут проявляться через 2-14 дней после заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов коронавируса COVID-19. В него вошли озноб, боль в мышцах, головная боль, потеря обоняния и воспаленное горло.

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Тема
Коронавирус
Место
США
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