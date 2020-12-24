Тяжесть COVID-19 может зависеть от иммунного ответа пациента – исследование

У пациентов с тяжелой формой COVID-19 образуется меньше антител, которые нацелены на спайковый белок, обеспечивающий проникновение коронавируса в клетки человека, чем антител к другим вирусным белкам.

О результатах, полученных учеными из Медицинского центра Стэнфордского университета, сообщает MedicalХpress.

Исследователи выявили новые связи между течением болезни и иммунным ответом пациента. Они оценили несколько временных точек и типов образцов, а также проанализировали уровни вирусной РНК в мазках из носоглотки и крови пациентов. Были изучены данные 254 человек с бессимптомным, легким или тяжелым течением COVID-19.

Было обнаружено, что тяжесть заболевания коррелирует с соотношением антител, распознающих спайковый белок. У людей с легкой степенью заболевания, как правило, была более высокая доля антител к этому белку, тогда как при тяжелом течении болезни было больше антител к другим компонентам вирусной оболочки.

Как известно, SARS-CoV-2 попадает в клетки, связываясь с рецептором ACE2. Оказавшись внутри, генетический материал вируса освобождается от внешней оболочки, после чего запускается процесс образования белка для производства большего количества вирусных частиц. Антитела, которые распознают и связываются со спайковым белком, блокируют его способность связываться с ACE2, предотвращая заражение вирусом клеток, тогда как антитела, распознающие другие вирусные компоненты, вряд ли предотвратят распространение вируса.

MedOboz сообщал, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме может значительно изменить тяжесть коронавируса и способ лечения пациентов с этим заболеванием.

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