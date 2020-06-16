Цвет волос может влиять на продолжительность жизни, - ученые

Австралийские ученые выяснили, что цвет волос у человека и шерсти у животных способен влиять на продолжительность жизни и предрасположенность к болезням.

Как сообщает LIVE24, исследователи проанализировали 30 тысяч особей лабрадоров. Оказалось, что животные с шоколадным окрасом шерсти чаще болеют дерматитом и отитом.

Цвет волос может влиять на продолжительность жизни

При этом их жизнь примерно на 1,4 года короче, чем у сородичей золотистого или черного окраса.

Похожие закономерности выявили и у людей. После анкетирования 200 тысяч человек и изучения их геномов ученые заключили, что самая низкая вероятность ранней смерти у блондинов. Правда, половое созревание у них наступает позже.

Кроме того, люди со светлыми волосами меньше подвержены развитию инфаркта, диабета и инсульта.

Такую особенность ученые объяснили тем, что гены, коррелирующие со временем пубертата, находятся рядом с теми генными вариантами, которые отвечают за формирование цвета волос и кожи. Эти процессы связаны через гипофиз в головном мозгу. Он одновременно вырабатывает гормоны, которые отвечают как за развитие половых желез, так и за пигментацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, кардиолог назвал продукты, влияющие на продолжительность жизни.