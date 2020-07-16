Трансплантация органов в Украине перешла на новый уровень: Степанов заявил о прогрессе

В Украине 15 июля на заседании правительства обновили перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов. К нему добавили еще 12 больниц.

Кроме того, согласно решению, аллогенная трансплантация костного мозга впервые будет финансироваться из бюджета, а также появится возможность получения донорского материала из Всемирной ассоциации доноров костного мозга. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что у Минздрава есть четко разработанный план, касающийся вопросов трансплантации. По словам Степанова, в ближайшие годы Украину хотят вывести на уровень самых развитых европейских стран.

"Это важно, потому что это спасение жизней наших граждан. На сегодняшний день они вынуждены искать лечение за границей. Государство финансирует эти вопросы. В этом году выделено около миллиарда гривен, но все это лечение за границей, которое требует времени и имеет определенные сложности. Наши врачи способны делать трансплантацию органов и они это доказали, они достаточно профессиональны", – отметил Степанов.

Министр рассказал, что вечером 15 июля в Киеве провели три операции по трансплантации органов. Пересадку сердца провел известный кардиохирург Борис Тодуров, пересадку печени и почек выполнили в Институте хирургии и транспланталогии имени Шалимова.

Как писал OBOZREVATEL ранее, во Львове кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце 65-летней пациентки. Они сделали аутотрансплантацию сердца с пластикой левого предсердия, и заменой митрального и аортального клапанов.

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