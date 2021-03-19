Тодуров рассказал о сложнейшей пересадке сердца в Запорожье

В Запорожье в понедельник, 15 марта, провели сложную операцию по пересадке сердца от 43-летнего донора. Этот мужчина спас жизни четырех украинцев, которые нуждались в трансплантации органов.

Операцию по пересадке сердца провел известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, который вылетел в больницу Запорожья самолетом. Кадры из медучреждения показали в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 19 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты рассказали, что в больнице Запорожья у мужчины констатировали смерть мозга. Он умер от обширного инсульта, сердце осталось здоровым.

Орган пересадили 37-летнему Александру. Тодуров назвал его тяжелым пациентом, поскольку мужчина ранее перенес уже две операции на сердце. Ему меняли аорту и клапан, вшивали шунты в коронарную артерию.

"После такой тяжелой операции делать пересадку очень сложно", – отметил врач.

Врачи прилетели на операцию самолетом Скрин видео

Пересадку сердца сделали в больнице Запорожья Скрин видео

Борис Тодуров в запорожской больнице перед операцией Скрин видео

Хирурги начали пересадку ночью 16 марта. Трансплантация длилась семь часов.

"Пожалуй, это была самая тяжелая пересадка из всех 10 последних", – сказал Тодуров. В то же время он сообщил, что все удалось провести даже лучше, чем надеялись медики.

В студии "Свободы слова Савика Шустера" хирург пояснил, что самой трудной эта операция была потому, что это было уже третье вмешательство.

"Все было запаяно, нам было очень сложно выделять [сердце]", – сказал Тодуров.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Напомним, от 43-летнего донора 37-летнему мужчине пересадили сердце, а еще трем – печень и почки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за 2020 год Тодуров вместе с другими специалистами провели десятую операцию по трансплантации сердца.