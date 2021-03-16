Тодуров показал, как "легендарная команда" снова успешно пересадила сердце в Украине. Фото

Алексей Титофф Новости медицины 10:38, 16.03.2021 Обновлено: 11:40, 16.03.2021

В Запорожье врачи успешно провели трансплантацию сердца. Пациентом был 38-летний мужчина после двух операций на сердце.

Об этом в Facebook сообщил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров. Врач отметил, что помимо него в операции приняли участие академики Никоненко, Осауленко, Максименко и Ковтун.

"Для меня было честью оперировать в такой легендарной команде. Все прошло гладко. Пациент проснулся сразу после операции. Сегодня (16 марта. – Ред.) днем мы заберем его вертолетом в Институт сердца на выхаживание", – сказал Тодуров.

Врачи на операции по пересадке сердца
Facebook/Борис Тодуров

Врач также отметил профессиональную работу анестезиологов, перфузиологов, кардиологов, сестер и санитарок.

Напомним, что ранее во Львове Тодуров провел десятую за год операцию по пересадке сердца в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Тодуров объяснил, почему Украина отстает от мира на полвека в медицине.

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