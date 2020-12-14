С началом пандемии сдача тестов на ковид стала для украинцев привычной процедурой. Мы знаем, что анализ требует специальной подготовки и правильного забора материала, но если первое условие зависит от нас, то взятие биообразца и проведение анализа – от лаборатории. Но есть еще один фактор, который влияет на стоимость теста и точность результата.

Известно, что наиболее точным методом определения генетического материала вируса в организме является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Также не секрет, что разные наборы реагентов для ПЦР обладают разной чувствительностью. Например, немецкие "киты" считаются качественными, с их помощью можно выявить вирус при наличии 250 его копий и больше. Наборы китайского и украинского производства "стартуют" от 400-500 копий.

Что чувствительность теста дает на практике?

Если вы контактировали с инфицированным и, возможно, находитесь на начальной стадии заболевания, когда вирус только начал копировать свою РНК, высокочувствительный тест ПЦР сможет его выявить. Наборы с чувствительностью похуже просто не смогут уловить вирус и дадут отрицательный результат даже при том, что он будет в организме.

Информация о том, какие наборы использует лаборатория, не должна быть сверхсекретной, ее можно указывать на сайте, как делают некоторые. Это же только плюс к доверию потребителей. Если взять столичные лаборатории, то "Дила" работает с наборами неизвестного производителя, чувствительность которых составляет 400 копий; "Синэво" – с немецкими, чувствительность – 250 копий; "Днипролаб" – с российскими, чувствительность – 500 копий; "Николаб" и "Евролаб" – с украинскими, чувствительность которых неизвестна.

Используя дешевые наборы из Китая, России или отечественные, лаборатории без угрызений совести берут с украинцев немалые деньги за тест на ковид. К сожалению, недорогие реагенты не означают приемлемую цену.

Стоимость одного исследования в среднем равна минимальной пенсии в Украине – от 1 500 до 2 500 тысяч гривен, что в несколько раз больше реальной цены. Так, себестоимость одного анализа ПЦР на дешевых реагентах составляет около 200 гривен, а на более качественных – от 400 до 450. В стоимость также войдут амортизазия оборудования, расходники, аренда, налоги, поэтому цена анализа возрастет.

В нашей реальности тесты с большей чувствительностью стоят меньше (в "Синево" 990 грн), тогда как менее чувствительный тест можно сдать почти за одну минимальную пенсию (в "Дила" 1480 грн). Увы, для большинства лабораторий тестирование населения на коронавирус – это просто бизнес и никакой ответственности.