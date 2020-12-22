Тестирование имеет ключевую роль для диагностики и сдерживания распространения коронавируса. Существует два типа тестов на COVID-19: для определения наличия у вас инфекции в настоящее время и для проверки того, были ли вы ранее инфицированы вирусом SARS-CoV-2. Как и любой другой продукт, эти тесты имеют разную степень точности и надежности и могут использоваться для достижения различных целей.

Вот пять вещей, которые нужно знать о тестах на коронавирус.

ПЦР-тесты и тесты на антиген являются наиболее распространенными, но они работают по-разному

В то время как тесты на антигены ищут белки на поверхности вируса, чтобы установить присутствие патогена, тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция) разработаны для поиска вирусного генетического материала – РНК.

Если говорить о ПЦР, то образец отправляется в лабораторию, где процесс идентификации вируса может занять несколько часов и требует сложного лабораторного оборудования и технических специалистов.

Тесты на антигены, часто называемые экспресс-тестами, работают путем смешивания образца с раствором, который высвобождает определенные вирусные белки. Затем эту комбинацию наносят на бумажную полоску, которая содержит специально разработанное антитело, оптимизированное для связывания этих белков, если они присутствуют. Этот тест можно сделать дома за 30 минут. Результаты более точны при высокой вирусной нагрузке.

Чувствительность и специфичность являются важными показателями теста

Эти два показателя используются для определения достоверности теста. Чувствительность определяется как доля пациентов с COVID-19, которые правильно получают положительный результат, а специфичность – это доля пациентов без инфекции, результаты которых правильно определяются как отрицательные.

Когда дело доходит до экспресс-тестов, решающее значение могут иметь навыки человека, который его проводит

Чем более опытные люди проводят тест, тем меньше случаев будет упущено, поскольку есть некоторые этапы, которые нужно соблюдать очень внимательно. Например, правильно прочитать полученный результат. Тут большую роль играет человеческий фактор, в то время как тесты ПЦР обрабатываются в лаборатории и вероятность ошибки намного ниже.

Пока экспресс-тесты не станут более точными, отрицательные результаты не должны быть поводом для нарушения мер безопасности

Поскольку немалый процент зараженных быстрые тесты пропускают, никто не может считаться свободным от риска инфицирования или передачи COVID-19.

Хотя экспресс-тесты хороши для выявления людей с высокой вирусной нагрузкой, пока неясно, каким должен быть вирусный порог, чтобы предотвратить передачу. Пик вирусной нагрузки у больных ковидом наблюдается на ранней стадии инфекции, однако вирусная РНК может сохраняться в течение недель или даже месяцев.

Тесты на антитела могут быть полезны для оценки иммунного ответа на вакцинацию

Антитела – это белки, которые используются иммунной системой в ответ на патоген. Тесты на антитела лучше подходят для того, чтобы узнать болел человек или нет. Эта информация мало что вам говорит, кроме высокой вероятности того, что вы заразились COVID-19 в прошлом. Пока неясно, как долго антитела к коронавирусу остаются в организме переболевшего и что любой человек, у которого был положительный результат теста на антитела, не заразится снова. Тесты на иммуноглобулины могут быть полезны для измерения устойчивости реакции на вакцину от COVID-19.

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