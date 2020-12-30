Течение COVID-19 можно предсказать по общему анализу крови – исследование

Ученые нашли способ прогнозировать тяжесть коронавирусной болезни с помощью общего анализа крови и специально разработанной системы баллов.

Как пишет Medscape, такой подход позволяет определить пациентов, у которых наиболее вероятно прогрессирование COVID-19 до критического состояния.

Преимущества такого прогноза являются использование распространенных и недорогих клинических показателей, а также автоматическое создание баллов вместе с результатами общего анализа крови.

Система оценки включает параметры нейтрофилов, моноцитов, красных кровяных телец и незрелых гранулоцитов, а также, если возможно, показатели биодоступности ретикулоцитов и железа.

Исследование показало, что инфекция SARS-CoV-2 характеризуется гемоцитометрическими изменениями. Эти изменения, вместе отраженные в прогностической шкале, могут помочь в раннем выявлении пациентов, клинический курс которых с большей вероятностью ухудшится со временем.

"COVID-19 сопровождается специфическими изменениями в циркулирующих кровяных клетках, которые могут быть обнаружены обычным гематологическим анализатором, особенно когда этот гематологический анализатор также способен распознавать активированные иммунные клетки и ранние циркулирующие клетки крови, такие как эритробласты и незрелые гранулоциты", – говорит старший автор работы, доктор медицинских наук и специалист по инфекционным заболеваниям Андре ван дер Вен.

Кроме того, он подчеркнул, что "эти специфические изменения также наблюдаются на ранней стадии заболевания и больше у тех больных, у которых разовьется серьезное заболевание, по сравнению с теми, у кого болезнь протекает легче".

Полученные данные также подтверждают другую работу, которая показывает, что мужчины чаще обращаются в больницу с COVID-19, и что пожилой возраст и наличие сопутствующих заболеваний увеличивают общий риск.

Ранее MedOboz сообщал, что причиной развития "тихой гипоксии" у пациентов с COVID-19 может быть поражение вирусом каротидных телец, которые выступают в качестве датчика уровня кислорода в крови.

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