Супрун вызвала волну обсуждений в сети, заявив об уходе с Facebook

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что больше не будет публиковать посты в соцсети Facebook, чем удивила украинцев и вызвала волну как поддержки, так и критики.

Под соответствующим сообщением Супрун, обнародованным 1 января, оставили больше 1,5 тыс. комментариев. Многие пользователи поинтересовались, с чем связано такое решение, а некоторые попросили женщину не прекращать писать в Facebook.

Ульяна Супрун. Источник: dialog.ua dialog.ua

Супрун отметила, что в первый день нового года публикует на своей Facebook-странице последний пост. Она посоветовала украинцам иметь здравый смысл.

"Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", – написала бывшая и.о. главы Минздрава.

Пост Супрун. Источник: Скриншот

Facebook / Ульяна Супрун. Источник: Скриншот

Под постом позитивные комментарии оставили, в частности, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян и журналистка Янина Соколова.

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук наоборот – раскритиковал Супрун в Facebook. Он отметил, что она развалила украинскую медицину.

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Часть пользователей сети, как и Мосийчук, порадовалась новости об уходе экс-и.о. министра из Facebook. Некоторые назвали это первым хорошим событием в новом 2021 году.

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Предлагаем посмотреть другие популярные комментарии под последним Facebook-сообщением Супрун:

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Напомним, Супрун активно вела свою страницу в Facebook еще на должности в Министерстве здравоохранения. Она писала на медицинскую тематику и прославилась "разоблачением мифов" в этой сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно Супрун призвала украинцев не переедать на Новый год и порекомендовала соблюдать несколько советов, которые позволят провести праздники без вреда для организма.

Она также призвала украинцев устроить "декоммунизацию" аптечек и назвала "зеленку" и йод устаревшими.

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