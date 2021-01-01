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/ Новости медицины

Супрун вызвала волну обсуждений в сети, заявив об уходе с Facebook

3.5т
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Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что больше не будет публиковать посты в соцсети Facebook, чем удивила украинцев и вызвала волну как поддержки, так и критики.

Под соответствующим сообщением Супрун, обнародованным 1 января, оставили больше 1,5 тыс. комментариев. Многие пользователи поинтересовались, с чем связано такое решение, а некоторые попросили женщину не прекращать писать в Facebook.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун. Источник: dialog.ua

dialog.ua

Супрун отметила, что в первый день нового года публикует на своей Facebook-странице последний пост. Она посоветовала украинцам иметь здравый смысл.

"Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", – написала бывшая и.о. главы Минздрава.

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Пост Супрун. Источник: Скриншот
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Facebook / Ульяна Супрун. Источник: Скриншот

Под постом позитивные комментарии оставили, в частности, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян и журналистка Янина Соколова.

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Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук наоборот – раскритиковал Супрун в Facebook. Он отметил, что она развалила украинскую медицину.

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Скриншот

Часть пользователей сети, как и Мосийчук, порадовалась новости об уходе экс-и.о. министра из Facebook. Некоторые назвали это первым хорошим событием в новом 2021 году.

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Предлагаем посмотреть другие популярные комментарии под последним Facebook-сообщением Супрун:

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Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот
Скриншот
Комментарии к посту. Источник: Скриншот

Напомним, Супрун активно вела свою страницу в Facebook еще на должности в Министерстве здравоохранения. Она писала на медицинскую тематику и прославилась "разоблачением мифов" в этой сфере.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Тема
Facebook
Персоны
Игорь Мосийчук Владимир Омелян Янина Соколовская Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения соцсети
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