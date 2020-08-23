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Степанов: в Украине около 50 тысяч врачей – пенсионеры

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В Украине около 50 тысяч врачей – люди пенсионного возраста.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 августа, который транслировала пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook. По его словам, в медицинской сфере страны вопрос кадров стоит очень остро (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если мы говорим о среднем возраст врачей, то у нас сегодня в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста", – отметил Степанов.

Он также добавил, что в сельской местности Украины не хватает около 8 тысяч врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины представило стратегию развития системы трансплантации до 2023 года.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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