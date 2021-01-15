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Степанов сказал, почему профильное ГП отстранили от закупки вакцин

6.7т
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Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" отстранили от приобретения страной вакцин против коронавируса.

Причиной якобы стала его крайне неэффективная работа в течение 2020 года, в частности, с точки зрения организации процесса со стороны руководства. Об этом на брифинга 15 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Позиция и очень непрофессиональное поведение ГП, в том числе и нелепые заявления от его руководства, вызвали дополнительные вопросы у наших контрагентов, с которыми мы вели переговоры о поставках вакцин. Это отражается на имидже нашей страны, они просто портят его. Поэтому было принято такое решение. Вопрос обеспечения Украины вакцинами очень важен, особенно, когда мы находимся в условиях тотального мирового дефицита вакцин", – пояснил глава Минздрава.

В Украине профильное ГП отстранили от закупки вакцин

В Украине профильное ГП отстранили от закупки вакцин

Он подчеркнул, что функция этого ГП заключается в осуществлении прозрачных и эффективных закупок в соответствующие сроки и по самой низкой цене, а главное – всех лекарственных средств, которые жизненно необходимы для лечения граждан.

"С 483 позиций, которые они должны были закупить в 2020 году, 108 не было осуществлено – это более чем 20% провалившихся закупок. А за каждой такой цифрой стоит жизнь конкретных людей", – отметил Степанов.

По его словам, речь идет, например, о стент-системах, определенных препаратах для лечения детской онкологии или больных ВИЧ/СПИД.

Общая сумма "провалившихся закупок", добавил он , оставляет около 1 млрд гривен. Поэтому сейчас Министерство здравоохранения должно найти способ, как покрыть дефицит препаратов, который возник из-за невыполнения своих функций ГП "Медицинские закупки Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина закупит вакцину против СOVID-19 через оператора – международную компанию Crown Agents.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Вакцина от коронавируса
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