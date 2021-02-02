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Степанов пояснил, чем украинцам может помочь контакт-центр Минздрава

2.2т
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Глава Минздрава Украины Максим Степанов призвал граждан обращаться по любым вопросам, касающимся коронавируса и вообще здоровья в национальный контакт-центр.

В том числе и в случае необходимости получить консультацию о том, где ближе всего можно сделать тест на COVID-19. Об этом министр рассказал во время брифинга 2 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, контакт-центр был создан Министерством здравоохранения. Позвонить в него можно по номеру 0800 60 20 19, он работает в круглосуточном режиме.

Контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 действует по номеру 0800 60 20 19

Контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 действует по номеру 0800 60 20 19

Министр отметил, что за соответствующим номером на вопросы украинцев будут отвечать профессиональные операторы. Они, в частности, могут предоставить разъяснения в случае, если человеку понадобится консультация врача.

"Наша цель – если вы заболели, то облегчить процесс выздоровления от болезни. Поверьте, мы в этом очень заинтересованы", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав планирует ввести в Украине электронный кабинет пациента, который одновременно будет интегрирован с приложением "Дія".

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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