Степанов подтвердил закупку Украиной вакцины через посредника

Украина закупит вакцину от коронавируса ( COVID-19) через оператора – международную компанию Crown Agents.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что сотрудничество с компанией начнется в скором будущем.

Министр добавил, что помимо международного оператора покупать препарат нужно через соответствующую украинскую структуру.

"По моему мнению, все закупки должны проводиться через соответствующую структуру Министерства здравоохранения. К большому сожалению, то предприятие, которое у нас есть – ГП "Медзакупки" – неэффективно проработало в течение 2020 года", – считает Степанов.

Ранее глава Минздрава заверил, что информация о провале процедур приобретения вакцин против коронавируса является фейком. Также чиновник отметил, что средства для организации этого процесса госпредприятием "Медицинские закупки" выделены в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов объяснил, почему Украина закупила китайскую вакцину Sinovac.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на закупках для COVID-19 наше государство теряет миллиарды.

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