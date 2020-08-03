Степанов озвучил план по трансплантации в Украине: у нас есть два года

В Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года.

Об этом на брифинге в понедельник, 3 августа, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что трансплантацию органов и костного мозга намного дешевле делать в Украине, чем за границей.

"Создали отдельное подразделение высокотехнологической медицины в Минздраве, которое занимается вопросом трансплантации. Был принят закон о трансплантации, но нужны еще ряд нормативных актов, которые дадут возможность трансплантации в Украине. У нас есть четкий план, который рассчитан на два года. Есть четкие критерии того, что мы хотим достичь. Основной показатель – это количество трансплантаций, которые будут проводиться", – сообщил глава Минздрава.

Степанов добавил, что в Украине есть пилотный проект, который финансируется Минздравом. Сейчас в нашей стране уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на заседании правительства обновили перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов.

Также в Украине провели уникальную трансплантацию сердца.

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