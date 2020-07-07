США выделило $2 млрд на вакцину от COVID-19

Правительство США выделило $2 млрд двум фармацевтическим компаниям на разработку и производство экспериментального препарата и потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщило Интерфакс Украина во вторник, 7 июля. Компания Novavax Inc. получит $1,6 млрд, а Regeneron Pharmaceuticals Inc. – $450 млн.

Novavax Inc. сообщила, что деньги пойдут на обеспечение масштабного производства. С учетом этого финансирования компания намерена поставить 100 млн доз вакцины, что, вероятно, произойдет к концу года.

Там начали тестировать вакцину NVX-CoV2373 в мае в Австралии в ходе небольшого исследования. Правительственные деньги позволят компании начать "третью фазу" исследования, которая будет включать до 30 тыс. участников и начнется осенью.

В свою очередь Regeneron Pharmaceuticals Inc. потратит финансирование на производство нескольких тысяч доз экспериментального препарата от коронавируса, которое правительство бесплатно раздаст пациентам в случае, если его использование будет одобрено регуляторами.

В контракте предусмотрен неназванный компанией объем препарата, который Regeneron планирует получить к осени. В сообщении сказано, что препараат является комбинацией двух антител, в качестве противовирусного средства для уже зараженных пациентов и временного профилактического препарата для того, чтобы избежать заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская компания China National Biotec Group заявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса (COVID-19) на людях.

В Индии в июле начали испытания на людях вакцины местного производства против коронавируса (COVID-19).