SQLAB – клиника для жителей плоской Земли

Если ты здоров и успешен, то не стоит останавливаться, пока не станешь Сверхчеловеком. Такой простой идеи оказалось достаточно для реализации деятельности компании SQLAB. Жажду участвовать в чем-то "сверх" обычного в Украине используют давно и успешно, но если организации типа Белого братства Марии Дэви Христос эксплуатировали тему веры, то SQLAB выбрала другой путь – здоровье. Благо, что для этого есть уже подготовленные приверженцы БАДов, поклоняющиеся и несущие подаяния iHerb.

Для реализации проекта достаточно немного – признать существующую медицину бесперспективной и зашедшей в тупик и придать своей деятельности цифровую составляющую: улучшение, измеряемое в процентном соотношении. Это просто, наглядно и, как выясняется, эффективно.

Для того чтобы понять, что из себя представляет клиника SQLAB, достаточно почитать интервью ее основателя Святослава Ханенко. В нем много красивых и правильных слов о здоровье и необходимости превентивных мер, а также присутствует поддержка мировых звезд. Но человека с критическим мышлением сразу бы насторожили как минимум два факта.

Отношение к вакцинации. Основываясь на собственном опыте выраженной реакции на вакцинацию и возможности не заразиться при прямом контакте с носителем, он делает вывод о том, что вакцинация в принципе – устаревший подход, "граничащий с насилием" со стороны государства. Одновременно с этим Ханенко является семейным врачом, хотя по сути – это взаимоисключающие понятия.

Отношение к вредным привычкам. Биохакинг предполагает полный отказ от алкоголя, поскольку это только усугубляет проблемы, а не решает их. Именно поэтому, даже если сильно хочется, то во имя здоровья – нельзя. А при игнорировании своего здоровья можно и вовсе стать похожим на Илона Маска – человека-развалюху. При этом для собственного курения Ханенко находит оправдание, а значит – если сильно хочется, то можно.

Для более полного представления о самой клинике и ее методах можно посмотреть материал от MED GOblin и "Клятого раціоналіста", которые не просто высказывают собственное мнение, а обосновывают его, ссылаясь на научные данные.

Для того чтобы стать успешной клиникой, базирующейся на доказательной медицине, нужно вступить в гонку с сильными конкурентами. Однако можно пойти и другим путем, и тогда можно заработать даже на назначении витамина С. Ведь недостаточно просто купить его в аптеке и пропить, согласно утвержденной инструкции. Куда более прогрессивно обратиться в клинику, где специально обученный семейный врач, после обследования показателей здоровья, "создаст уникальный рецепт, по которому вам изготовят персональный продукт". Как рассказывает сам Ханенко, он протестировал подобный подход первым и "получил свой препарат, в котором в нужном для его организма количестве есть аскорбиновая кислота и витамин C в сочетании с глицином".

Клиника SQLAB и ее основатель ведут активное продвижение своей деятельности через соцсети. Судя по малочисленности лайков и комментариев под видео на Youtube и постами на Facebook, методы подхода к здоровью, которые рекомендует Ханенко, пока еще не так уж востребованы, как ему бы хотелось.

Например, такой проблемой, как причина заражения Ханенко коронавирусом, несмотря на здоровый образ жизни и весь биохакинг, ("Биохакер VS COVID-19. 1-я часть: Почему я заболел?" Dec 23, 2020), за 20 дней на Youtube заинтересовалось только 61человек, и ни один из них не поддержал и не прокомментировал это.

Хотя дать однозначный ответ об игнорировании такого важного для Ханенко материала сложно. Хотелось бы верить, что критическое мышление покинуло не всех жителей Украины, но более вероятной причиной является, скорее, стоимость услуг клиники. Так, за один оздоровительный визит, сочетающий 5 методов внутреннего и внешнего оздоровления, нужно отдать 100-500 долларов, а сеанс нейрофидбека длительностью полчаса обойдется в 100 евро. Как видим, логику в деятельности компании сложно найти даже в валюте, которую она предпочитает брать за свои услуги.

Однако основная опасность состоит не в том, что Ханенко считает возможным одновременно курить и пропагандировать здоровый образ жизни, или что кто-то решит заплатить 1500 долларов за трехмесячный VIP Ассистанс, а в том, что сама клиника признана в медицинском сообществе. Так, SQLAB принимала участие в качестве партнера в первой Всеукраинской ярмарке медицинских вакансий, организованной Киевским медицинским университетом летом 2020 года.

Это дает повод людям, отрицающим необходимость вакцинации и думающим, что коронавирус убивает только напуганных и паникующих, ссылаться на клинику как на медучреждение, а не как на клуб по интересам за большие деньги.