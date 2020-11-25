Случайности в науке: топ-5 медицинских открытий

Также по ошибке была введена половинная доза оксфордской вакцины против коронавируса, показавшая 90% эффективность

Можно предположить, что все великие открытия в медицине – это результат целенаправленных действий ученых. Однако это не всегда так. Многие великие открытия были сделаны случайно или по ошибке.

Профессор из Великобритании Адам Тейлор подобрал топ-5 самых интересных случайных медицинских открытий.

1. Доза оксфордской вакцины

Если бы вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета вводилась в указанной дозе, ее эффективность в защите от коронавируса была бы низкой – всего 62%, по сравнению с эффективностью прививок от Pfizer и Moderna (95%).

Как так вышло? Во время клинических испытаний в Бразилии и Южной Африке вакцину вводили дважды в изначально определенной дозе с интервалом один месяц. Но в Великобритании добровольцы при первой инъекции получили только половинную дозу, при второй – полную. И, по счастливой случайности, такой режим введения оказался эффективным на 90%.

2. Пенициллин

Возможно, самым известным случайным открытием в медицине является открытие Александром Флемингом пенициллина в 1928 году. Из-за того, что стерильность в лаборатории хромала, в чашке со стафилококками выросла и грибковая колония.

Вещество, которое выделил ученый, было первым антибиотиком. Это открытие помогло побороть такие заболевания, как сифилис, гангрена, туберкулез, и спасло множество человеческих жизней.

3. Культивирование бактерий

Благодаря открытию Роберта Коха, появилась возможность отдельно выращивать разные бактерии. До этого ученые не знали, как изолировать бактерии друг от друга. В 1872 году Кох отметил рост отдельных колоний на ломтике картофеля, что стало толчком для использования агара – компонента питательных сред.

Зная, что определенные возбудители живут на определенных средах, ученые могли устанавливать причину заболевания.

4. Рентген

Применение рентгеновских лучей произвело революцию в медицине в конце 19-начале 20 века. Вильгельм Рентген, изучая лучи неизвестной природы, заметил, что они могут проникать сквозь картон. Также он показал, что лучи "Х" проникают и в ткани человека.

Применение рентгеновского излучения быстро нашло свое применение, однако на тот момент ученые не представляли величину его вреда.

5. Язва желудка

Считалось, что стресс и определенные продукты питания вызывают язву желудка, но исследователи Барри Маршалл и Робин Уоррен определили истинную причину заболевания. Они изучали слизистую оболочку желудка и ее содержимое нескольких пациентов с различными желудочными симптомами. Благодаря выходным бактериальные посевы простояли дольше, чем обычно. Это привело к выявлению медленнорастущих новых бактерий, вызывающих эти симптомы.

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