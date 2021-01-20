"Синэво" запустила ПЦР-тест, который определяет новые британский и южноафриканский штаммы COVID-19

20 января 2020 г. Киев, Украина. – Лаборатория "Синэво", которая является частью шведского медицинского холдинга Medicover, запустила американский ПЦР-тест, который определяет новые штаммы COVID-19 – британский и южноафриканский.

Новый ПЦР-тест выполняется на оборудовании и реагентах нового поколения американской компании Abbott, которая входит в ТОП-4 лучших мировых производителей оборудования и реагентов в области лабораторной диагностики.

"Мы получили официальное подтверждение из хэдофиса компании Abbott из США о том, что новые ПЦР-тесты выявляют два новых штамма коронавируса – британский и южноафриканский, включая известные на сегодняшний день их мутации. Такие результаты были получены Abbott в ходе клинических исследований, и реагенты уже получили международную аккредитацию FDA . Поэтому новые ПЦР-тесты позволяют определять новые британский и южноафриканский штаммы COVID -19 с той же точностью, что и предыдущие распространенные штаммы COVID -19", –прокомментировалНиколай Бутенко, директор по развитию Синэво.

Также новые ПЦР тесты, кроме выявления COVID-19, позволяют определять вирусную нагрузку SARS-CoV-2 на организм и вероятную стадию заболевания.

"В отличие от остальных ПЦР-тестов, которые предлагаются на украинском рынке, новые ПЦР-тесты Abbott выполняются не ручной методикой, а на полностью автоматизированном оборудовании Abbott . На оборудовании такого уровня работают лучшие лаборатории Швейцарии, Канады, США и других развитых стран. Да, оно на несколько порядков дороже обычного – мы инвестировали в два анализатора более 200 тысяч евро. Но использование такого оборудования позволяет исключить человеческий фактор и возможность человеческой ошибки. А это критически важно в работе лаборатории. Последние несколько лет мы активно инвестируем в технологии и оборудование нового поколения, так как это позволяет нам обеспечивать нашим клиентам качество уровня лучших мировых лабораторий", – добавил Бутенко.

ПЦР-тесты Abbott также являются одними из самых чувствительных в мире – их чувствительность составляет всего 100 копий на 1 мл биоматериала в то время, как чувствительность остальных ПЦР-тестов на COVID-19, доступных на украинском рынке – от 400 копий и выше. Такая чувствительность позволяет практически полностью исключить ложноотрицательные результаты.

Тест выявляет вирус на самых ранних стадиях заболевания, когда клеток вируса еще очень мало в организме в то время, как другие тест-системы еще будут выдавать ложноотрицательные результаты, хотя человек уже болен.

ПЦР-тест можно сдать в специализированных ковид-центрах Синэво по всей Украине.

Справка

Синэво – крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover . Сеть Синэво насчитывает более 300 лабораторных центров, работающих в 115 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

В 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила I РО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Синэво стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Синэво является крупнейшим работодателем и инвестором среди медицинских учреждений в Украине. В компании работает около 3000 сотрудников. Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают почти 4 млн клиентов.

Лабораторная сеть Synevo представлена ​​в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.