Синэво – номер один среди всех частных лабораторий

Об этом в интервью LIGA.net рассказали топ-менеджеры крупнейшей в Украине сети лабораторий Синэво Украина Николай Скавронский и Николай Бутенко

"С начала пандемии Синэво выполнило уже более 250 000 ПЦР тестов и 270 000 суммарно исследований на антиген и антитела. "По состоянию на сейчас, мы – номер один среди всех частных лабораторий в диагностике ковида. Но главное не количество, а прибыль. А прибыли, здесь нет, т.к. ковид – это для нас больше социальная ответственность, нежели бизнес", - добавил Скавронский.

Кроме того, Синэво было закуплено 50 000 высокоточных американских ПЦР-тестов, которые "ждут своего часа, поскольку эти системы определяют и британский, и южно-африканский, и бразильский штаммы. Это подтверждено документально", – добавил Николай Бутенко, директор по развитию Синэво.

Также комерческий директор Николай Скавронский подчеркнул, что Синэво не платит откаты врачам и рассказал, на что компания тратит сэкономленные деньги.

"В 2020 мы занимаем около 25% частного лабораторного рынка. Это меньше, чем в 2019-м, когда было около 30%. Каждый год мы растем медленнее, чем конкуренты, и теряем долю рынка, потому что не используем механизм "денежной мотивации врачей". Уходим в другие каналы коммуникации – на ТВ, наружную рекламу, в диджитал. Просто перенаправляем на рекламу часть маркетингового бюджета, который могли бы, как другие, раздавать врачам", - рассказал Скавронский.

"Я никого не осуждаю, платите врачам – это не преступление, если все оформить легально с точки зрения налогов. Но это нарушает правила медицинской этики. Мы не можем нарушать даже этические принципы, потому что торгуемся на бирже. Репутация важнее, чем оборот", – говорит Скавронский.

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