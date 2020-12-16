"Синэво" инвестировала в запуск пцр-тестов к covid-19 нового поколения

16 декабря 2020 г. Киев, Украина. - Лаборатория "Синэво", которая является частью шведского медицинского холдинга Medicover, инвестировала 200 тысяч евро в запуск американских ПЦР-тестов к COVID-19 нового поколения.

Благодаря высокой чувствительности реагентов и применению новых технологий, новые ПЦР-тесты, кроме выявления самого вируса SARS-CoV-2, позволяют определять вирусную нагрузку и вероятную стадию заболевания, а также практически полностью исключать ложноотрицательные результаты.

"Мы ждали реагенты и оборудование из США еще с апреля и стали первой в Украине лабораторией, которая запустила эти тесты. Новые тесты отличаются от остальных ПЦР-тестов, представленных на украинском рынке, сразу по нескольким ключевым параметрам. Эти тесты не просто определяют сам вирус SARS-CoV-2, но также позволяют высчитать уровень вирусной нагрузки и определить вероятную стадию заболевания. Благодаря этому, врачи теперь смогут более эффективно контролировать течение болезни и более точно, в зависимости от интенсивности вирусной нагрузки, назначать пациенту необходимое лечение, – прокомментировал Николай Бутенко, директор по развитию Синэво.

По словам Бутенко, новые ПЦР-тесты Abbott также являются одними из самых чувствительных в мире, поэтому они позволяют практически полностью исключить ложноотрицательные результаты.

"Чувствительность новых тестов составляет всего 100 копий на мл биоматериала в то время, как чувствительность подавляющего большинства тестов на украинском рынке – от 400 копий и выше. Это означает, что новые тест-системы смогут выявлять положительный результат к COVID -19 на самых ранних или поздних стадиях заболевания, когда вируса очень мало в организме, в то время как остальные тест-системы еще или уже будут выдавать ложноотрицательные результаты, хотя человек болен", – добавил Бутенко.

Для возможности выполнения тестирования Синэво закупила оборудование и реагенты американской компании Abbott, которая является одним из мировых лидеров среди производителей медицинского оборудования. Мощности оборудования позволяют выполнять до 30 тыс. тестов в месяц.

В отличие от представленных на украинском рынке тестов, новые ПЦР-тесты выполняются не ручной методикой, а на полностью автоматизированном оборудовании. Такая автоматизированная методика позволяет исключить из процесса человеческий фактор на сколько это вообще возможно.

Тест-системы Abbott прошли клинические испытания и имеют международную аккредитацию СЕ и FDA. Аналогичные реагенты для тестирования населения используют ведущие лаборатории США и Европы.

Срок выполнения новых ПЦР-тестов составит 48 часов в случае отрицательного результата и 72 часа в случае положительного результата.

Стоимость теста составляет 1900 грн. #

Справка

Синэво – крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover . Сеть Синэво насчитывает более 300 лабораторных центров, работающих в 115 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

В 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила I РО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Синэво стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Синэво является крупнейшим работодателем и инвестором среди медицинских учреждений в Украине. В компании работает более 2500 сотрудников. Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают почти 4 млн клиентов.

Лабораторная сеть Synevo представлена ​​в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.