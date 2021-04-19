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СБУ прекратила контрабанду в Украину потенциально опасных лекарств для больных COVID-19 и онкологией

3.4т
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В Украину из страны Юго-Восточной Азии контрабандой завозили незарегистрированные медикаменты для лечения смежных болезней при COVID-19, а также от рака.

Преступную схему разоблачила и остановила Служба безопасности Украины. Как сообщается на сайте ведомства, в страну самолетами доставляли лекарства неизвестного происхождения и качества. Среди их – средства, рекомендованные от свертывания крови при коронавирусе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований", – сказано в сообщении.

Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью.

Правоохранители провели обыски в аптеках столицы и Киевской области
Правоохранители провели обыски в аптеках столицы и Киевской области. Источник: Скриншот видео

По данным СБУ, организованная группа также поставляла в страну медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Свои товары злоумышленники продавали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.

Контрабанда лекарств
Контрабанда лекарств. Источник: ssu.gov.ua
Потенциально опасные лекарства
Потенциально опасные лекарства. Источник: ssu.gov.ua
Препараты хранились и транспортировались с нарушениями
Препараты хранились и транспортировались с нарушениями. Источник: ssu.gov.ua

Правоохранители провели обыски в Киеве и области, в ходе которых изъяли:

  • 4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине лекарств на общую сумму почти 6,5 млн гривен;

  • 66,2 тыс. долларов США и 65 тыс. гривен наличными;

  • банковские карточки, которые использовались для расчета за медпрепараты;

  • компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Наличные деньги и банковские карточки
Наличные деньги и банковские карточки. Источник: ssu.gov.ua

Видео обысков в одной из аптек:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе Служба безопасности Украины заблокировала незаконную переправку из России несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропы. Во время обысков было обнаружено таких препаратов на более 1 млн гривен.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Лечение коронавируса в Украине Новости Киева и Киевской области контрабанда Контрабанда в Украине Лекарства в Украине
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины лекарства лечение рака
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