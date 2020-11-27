От первых случаев заболевания в центральном Китае до надежд на вакцину год спустя – ключевые события мировой пандемии COVID-19.

Первая смерть

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила предупреждение об очаге пневмонии "неизвестной причины" в китайском городе Ухань.

7 января 2020 года был выявлен новый коронавирус . Четыре дня спустя Китай объявляет о своей первой смерти в Ухане от болезни, получившей название COVID-19.

Ухань отрезан

23 января Ухань ушел на карантин и оказался отрезанным от мира. Страны начинают репатриировать своих граждан из Китая.

15 февраля Франция сообщает о первой подтвержденной смерти китайского туриста за пределами Азии.

Пандемия

К 6 марта в мире зарегистрировано более 100 тысяч случаев. Северная Италия заблокирована, за ней быстро следует остальная часть страны.

11 марта ВОЗ объявила COVID-19 пандемией.

Обвал мировых фондовых рынков. Правительства и центральные банки принимают масштабные меры экономической поддержки.

Европа в изоляции

Испания (14 марта) и Франция (17 марта) приказывают населению оставаться дома. Германия и Великобритания говорят, что люди должны избегать любых социальных контактов. Европейский Союз, состоящий из 27 стран, закрывает свои внешние границы.

Олимпиада отложена

24 марта летние Олимпийские игры в Токио, запланированные на июль 2020 года, переносятся на следующий год. На следующий день Организация Объединенных Наций предупреждает, что пандемия "угрожает всему человечеству".

Половина мира ограничена

Меры по изоляции применяются по всему миру. 2 апреля более 3,9 миллиарда человек – половина населения мира – вынуждены ограничивать себя. В тот же день преодолевается порог в миллион случаев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инфицирован и попадает в реанимацию.

Экономика на коленях

29 апреля американский производитель самолетов Boeing сокращает 16 000 рабочих мест.

За ним следуют многие другие группы, включая авиакомпании и производителей автомобилей.

Гидроксихлорохин

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин признан бесполезным в лечении коронавирусной болезни, результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet 22 мая.

5 июня британская исследовательская группа также пришла к выводу, что лекарство не помогает пациентам с COVID-19.

Всплеск в Латинской Америке

К 7 июня число погибших превышает 400 000 человек. Вызывает беспокойство всплеск случаев заболевания и смерти в Латинской Америке.

Бразилия становится страной со вторым по величине числом погибших после США. Ее президент Жаир Болсонару до того, как заразился, назвал коронавирус "небольшим гриппом". Его коллега-скептик по COVID-19 Дональд Трамп вскорости тоже заболеет.

"Масочники и антимасочники"

В связи с ростом числа случаев заболевания несколько европейских стран делают обязательным ношение масок в общественном транспорте, в школах, магазинах и на улице.

Демонстрации против масок проходят в Берлине, Лондоне, Париже и Риме.

Вторая волна

На 28 сентября от коронавируса умерли один миллион человек. В октябре инфекция набирает обороты в Европе, где многие страны вводят новые запреты и комендантский час.

Масштабы пандемии также растут и в США, где ее преодоление стало ключевым вопросом президентской кампании.

Надежды на вакцину

9 ноября американский биотехнологический гигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech объявили о положительных результатах вакцины, поскольку количество официальных случаев COVID-19 превышает 50 миллионов.

Неделей позже аналогичное объявление поступило от американской фирмы Moderna, за которой следует вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета. Есть надежда, что вакцинация в США и некоторых странах Европы начнется в конце 2020 года.

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