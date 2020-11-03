Самая распространенная в мире мутация COVID-19 может стать более заразной – ученые

Мутация коронавируса, которая стала самой распространенной в мире, может быть более заразной, чем исходная форма вирус.

Об этом сообщила Daily Mail. На штам D614G приходится более 85% мировых случаев заражения COVID-19.

Исследование более 5000 пациентов с COVID-19 в больнице в Хьюстоне, штат Техас, показало, что 99,9% инфекций были вызваны этой измененной версией вируса.

Это открытие добавляет уверенности в теорию о том, что мутация, на которую приходится 85% случаев в мире, более заразна, чем исходный штамм.

D614G на сегодняшний день считается наиболее распространенным штаммом коронавируса, поражающим людей во всем мире. Впервые он появился в феврале в Европе, а международные путешествия позволили этому варианту за несколько недель распространиться не только по континенту, но и в Америку, Океанию и Азию.

Ученые все еще пытаются определить, почему штамм D614G стал основной формой SARS-CoV-2, и считают, что это может быть связано с мутацией, увеличивающей количество вируса в верхних дыхательных путях.

Это увеличивает вероятность его распространения, когда инфицированный человек разговаривает, кашляет или чихает.

"Вирус продолжает мутировать, разносясь по всему миру", – сказал соавтор хьюстонского исследования доктор Илья Финкельштейн из Техасского университета в Остине.

Существует много споров о том, почему мутация D614G стала доминирующей, но преобладающая теория состоит в том, что она более заразна, чем исходная версия.

В августе Пол Тамбья, старший консультант Национального университета Сингапура и избранный президент Международного общества инфекционных болезней, заявил, что D614G делает вирус более заразным, но менее смертоносным. Тогда многие в научном сообществе осудили его комментарии как преждевременные и основанные на предположениях, а не на доказательствах, но недавние исследования показывают, что он, возможно, был хотя бы частично прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, советник Белого дома по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи. По его убеждению, мутация увеличивает концентрацию вируса в организме.