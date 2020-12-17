С приходом 2021 года медицинская система Украины "ляжет"

Виктор Литвиненко Новости медицины 18:54, 17.12.2020 Обновлено: 18:56, 17.12.2020

Депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что начиная с 1 января 2021 года больницы и аптеки перестанут получать денежные средства.

Об этом член политсилы написала на своей странице в Facebook.

По словам Стефанишиной, украинская система медицины не сможет работать, поскольку не утвержден Порядок реализации программы медицинских гарантий.

Депутат предупредила, что 7 000 больниц по всей Украине, 9 000 аптек, которые участвуют в программе "Доступні ліки", сотни тысяч врачей останутся без зарплаты, а миллионы больных не получат медицинскую помощь.

"Отправит ее (медицину – прим. ред.) в полный локдаун лично Максим Степанов. Именно из-за его бездействия с 1 января Национальная служба здоровья Украины не сможет заключить контракты на медицинские услуги и лекарства", – заявила Стефанишина.

Ранее MedOboz писал, что повышенный уровень сахара в крови может быть маркером тяжелого течения коронавирусной болезни у пациентов, даже если у них нет диабета.

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