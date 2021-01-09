Российская вакцина от COVID-19 пытается проникнуть в Украину

Россия активно пытается удержаться в гонке за вакциной от COVID-19, выпуская и продвигая собственную – Спутник V, и использует для этого все возможные методы. Для международного признания необходимо завершить третью стадию испытаний, которая была провалена. Рассчитывая на ее успешное прохождение в ближайшее время и высокий спрос, активно ищутся страны, которые будут не только покупать, но и выпускать препарат, поскольку сейчас собственных производственных мощностей не хватает.

Решить эту проблему Россия пытается любыми способами, например, предлагая Индии 100 миллионов доз с договором о выпуске вакцины на базе индийской фармацевтической компании Dr Reddy's Laboratories. Также препарат поставляется в Латинскую Америку, в частности в Аргентину. На европейском континенте вакцинация проводится в Беларуси, однако условия поставки не разглашаются.

Попытки зарегистрировать и использовать Спутник V в Украине предпринимались давно с подачи лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь и по совместительству кума Путина – Медведчука. Еще в начале октября 2020 года он посетил Москву и попросил о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину. В качестве аргумента лидер ОПЗЖ привел то, что поставки препарата помогут улучшить украинско-российские отношения. Во время встречи Путин пообещал помощь, но для этого необходим официальный запрос от украинских властей.

В течение почти трех месяцев такой запрос не поступил, а в информационном поле Украины не утихали споры по поводу целесообразности использования непроверенной и незарегистрированной вакцины. И вот, накануне нового года, харьковская фармацевтическая компания Биолек сообщила о том, что направила запрос в МОЗ на регистрацию вакцины Спутник V.

Эта компания хорошо известна украинцам не только как одна из самых старых и крупных в стране, но и в связи с многочисленными скандалами. В 2011 году она называлась Фармстандарт-Биолек, а 55% ее акций принадлежали российскому Фармстандарту бизнесмена Виктора Харитонина.

Самый громкий скандал датируется 2012-2013 годом, когда после применения вакцины от гепатита В умерло 11 детей. На тот момент компания была тесно связана с министром здравоохранения Р. Богатыревой и ее сыном, членом наблюдательного совета. Позже, в 2014 году, были выявлены и другие нарушения при производстве препаратов, в частности "Туберкулина ППДЛ", который применяется у детей (прививка "Манту").

Какое-то время после этих скандалов Фармстандарт-Биолек не выигрывал ни одного тендера в Украине, а практически вся продукция реализовывалась на фармацевтических рынках России и Казахстана. В 2018 году контрольный пакет акций(за счет уменьшения доли российского Фармстандарта) перешел кипрской компании Vilkom Services Limited.

Сейчас трудно сказать, что изменилось с 8 декабря прошлого года, когда компания Биолек официально сообщила, что не подписывала никаких контрактов и не получала никаких трансферных технологий относительно производства вакцины Спутник V. Возможно, планируется новая смена акционеров, либо кто-то из действующих встречался с Медведчуком, поскольку по информации российских СМИ, о возможности производства вакцины в Украине сказал именно он. Однако факт остается фактом, и 31 декабря Биолек направила Заявку на государственную регистрацию лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак, производства ФДБУ "НДЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", МЗ РФ.

В отношении сложившейся ситуации не может не радовать позиция правительства. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приравнял российскую вакцину от коронавируса к гибридному оружию РФ против Украины, а главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний и зарегистрированы в странах с жесткой регуляторной политикой. Остается надеяться, что Медведчук не найдет рычаги давления и Украина не окажется среди стран, которые тестируют и производят вакцину страны-агрессора.

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