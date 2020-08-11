Роль церулоплазмина в патологических и физиологических процессах

Церулоплазмин (ЦП) является α2-гликопротеином, он связывает 90-95% меди плазмы крови. Это белок синего цвета, который синтезируется в печени в виде одиночной цепи. Он содержит 6-7 ионов меди на одну молекулу белка, которые включаются в нее в процессе биосинтеза.

ЦП имеет важное значение в метаболизме как железа, так и меди. Он транспортирует медь к медь-содержащим ферментам в крови и участвует в регулировании окислительно-восстановительного потенциала, а также транспорта и утилизации железа.

При наследственном дефиците церулоплазмина происходит значительные накопление железа в тканях, это подчеркивает его важное значение в процессе нормального высвобождения железа из клеток. Благодаря воздействию ЦП предотвращается образование реактивных разновидностей кислорода, включая перекись водорода. Также белок вовлечен в процесс окисления Fe (II) до Fe (III). Особо важным свойством церулоплазмина является антиокислительное, это позволяет предотвратить окисление липидов в клеточных мембранах.

Уровень ЦП в сыворотке крови может меняться в зависимости от скорости его синтеза, сопутствующих болезней или проводимого лечения. При проведении дифференциальной диагностики нужно учитывать, что низкий уровень церулоплазмина выявляется при нефротическом синдроме, заболеваниях нервной, гепатобилиарной и пищеварительной системы.

Поскольку церулоплазмин является белком острой фазы, на фоне многих острых инфекционных болезней его уровень возрастает. Также рост уровня ЦП отмечается при злокачественных новообразованиях разной локализации, при этом увеличение количества белка пропорционально степени распространения опухоли. При успешно проведенной химио- и лучевой терапии показатели обычно снижаются до нормального уровня.

В Украине исследование свойств церулоплазмина и его производство в качестве лекарственного средства – Биоцерулина, осуществляется компанией "Биофарма Плазма". Препарат в течение продолжительного времени применяется в онкологических отделениях на всех этапах терапии как детоксикант и антиоксидант.

Клинические исследования проводились преимущественно при лечении злокачественных опухолей ЛОР-органов. При этой патологии отмечается низкая выживаемость, даже при успешно проведенной лучевой и химиотерапии.

Неудовлетворительность терапии состоит в нарушении гемостаза и развитии послеоперационных осложнений. Также негативную роль играет эндогенная интоксикация, которая часто выявляется еще до начала лечения. Она связана с воспалительными изменениями, метаболизмом опухоли, нарушением восстановительных и окислительных процессов. При этом лучевая терапия способствует дальнейшему нарастанию этих явлений.

В конечном итоге происходит истощение механизмов антиоксидантной защиты и, как следствие, прогрессирование неопластического процесса и рецидивирование заболевания.

Для того чтобы улучшить результаты, проводилась детоксикационная терапия. Ее действие направлено на нейтрализацию агрессивных окислительных радикалов и иммортализации, активацию апоптоза.

Работа антиоксидантной системы у пациентов со злокачественными новообразованиями нарушается, что является основанием для применения высокоактивных антиоксидантов, которые приводят к нейтрализации агрессивных свободных окислительных радикалов, из-за чего концентрация последних уменьшается.

В качестве дополнительной терапии, используется Биоцерулин. Препарат вводится внутривенно капельно. Режим дозирования определяется показаниями, в частности, разовая доза при химиотерапии составляет 1-1,5 мг/кг. В среднем курс включает 10-14 инъекций (3 дозы в неделю).

У пациентов, которые получают ЦП, значительно снижается вероятность развития осложнений лучевой и химиотерапии. Также церулоплазмин, за счет стимулирующего воздействия на гемопоэз и транспортировку в красный костный мозг железа, оказывает противоанемический эффект.

Основываясь на имеющихся данных можно сказать, что применение Биоцерулина при проведении комплексной комбинированной химиотерапии имеет высокую эффективность. Это проявляется в снижении показателей интоксикации и увеличении безрецидивного периода, а также в повышении качества жизни онкологических больных.

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