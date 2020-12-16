Декоммунизация случилась по всей Украине, начавшись волной ленинопадов в Украине, запретами коммунистической символики и переименованием улиц. Но остатки "совєччини" продолжают существовать в жизни многих украинцев. И даже ближе, чем это может показаться на первый взгляд – в домашней аптечке.

Загляните туда, как дочитаете этот сообщение, или запланируйте ревизию аптечки в ближайшее время. Там могут залежаться устаревшие, неэффективные, а порой и опасные препараты, которым давно не место в аптечке современного человека.

Объявляем проведение декоммунизации аптечки. Что оттуда стоит убрать?

Они не помогут "прогреть" организм, "выгнать" болезнь, легче дышать или меньше кашлять. Адекватных научных доказательств таких эффектов горчичников не существует. Однако есть доказательства ожогов, которые они могут оставить на коже. Поэтому лучше горчицу использовать по назначению, употребляя в пищу. Другие способы – это пустая трата времени и усилий, что может еще и навредить здоровью.

Ею советуют мазать в носу и вокруг, чтобы защититься от простуды и гриппа. Вроде бы мазь обладает противовирусным действием и сможет каким-то образом остановить проникновение возбудителей болезни в организм. Только научных обоснований такого действия нет. Как на самом деле действует мазь? Блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма или тех же возбудителей респираторных инфекций, что действительно является необходимой защитной функцией.

Йод и зеленку

Во многих случаях рану или порез, если они неглубокие можно просто очистить водой, без заливки ее йодом и зеленкой. Кроме этого, есть более безопасные и современные средства (в том числе с их содержанием), которые не проигрывают в эффективности и хотя бы не вызывают раздражений, боли, неприятных ощущений и не оставляют цветных меток на коже.

То, что рану можно залить перекисью водорода и это поможет ей быстро и лучше зажить – миф. Это подтверждают имеющиеся научные данные об этом, точнее их отсутствие. Перекись водорода может быть эффективным для механической очистки раны. Но это же можно сделать, промыв рану водой.

Наверное, наиболее известная по характерному запаху, который не забывается никогда. Даже если мазь приходилось использовать только раз в жизни.

Мазь была изобретена в 1927 (!) году советским врачом-хирургом Вишневским и широко применялась для лечения ран, ожогов, язв кожи и нагноений в военные годы. По сути потому, что других лучших средств в то время не было. Затем эта мазь "мигрировала" в больницы и гражданские аптечки, прежде всего, потому, что считали, что она помогает "вытягивать гной".

Состав мази – березовый деготь и ксероформ (вещество, которое имеет как будто антисептическое действие, которое не доказано). Во время нанесения мази на рану или нагноения, она покрывает его слоем пленки, которая не дает влаге испаряться, поэтому нагревает это место. Это не просто не дает никакого лечебного эффекта, а наоборот может вызвать ряд осложнений – нагрев тканей способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением. Ни один врач, который руководствуется принципами доказательной медицины, вам ее не посоветует.

Мазь применяют только в странах, которые были оккупированы Советами. При этом никаких научных исследований ее эффективности не существует. Просто уберите эту мазь из аптечки и никогда ее не покупайте.

Мазь "Звездочка"

Очень часто, когда препарат имеет в составе натуральные ингредиенты, люди считают, что это всегда лучше, чем какая-то "химия". Поэтому используют такие лекарства без всяких мыслей о побочных действиях или их эффективности, потому что вроде бы "не помешает". Это ошибочное мнение. Вьетнамская мазь "Звездочка" (есть еще карандаш для ингаляций и жидкий бальзам) – яркий тому пример. В ее состав входят ментол и эфирное масло мяты, эвкалиптовое масло, камфора, гвоздичное масло, парафин, пчелиный воск, вазелин и другие.

Чаще всего мазь используют для лечения насморка или чтобы не подхватить вирусы, поэтому щедро смазывают нос внутри и вокруг него. Часто нанесение мази вызывает боль, покраснение, аллергическую реакцию как чихание и раздражение нервных окончаний. Именно это может давать временное облегчение насморка, ощущение как "пробило" нос. Но никакого отношения собственно к лечению насморка или защиты от вирусов мазь не имеет. Напротив – если намазать ею в носу, будет так же как с оксолиновой – мазь мешать очищению слизистой носа и способствовать налипанию частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций. В дополнение к этому нос будет сильно печь и чесаться.

Это естественный продукт черно-коричневого цвета, происхождение которого точно не выяснено. Одна из версий – это окаменевшие экскременты летучих мышей и грызунов, обитающих в горных пещерах, поэтому и месторождения мумие находятся в разных горах – Гималаях, Кавказе, Алтае и других. С этого вещества делают все – таблетки, пищевые добавки, суппозитории, маски, компрессы, добавляют в мед и тому подобное.

В Украине зарегистрирован препарат с этим действующим веществом в форме ректальных суппозиториев с длинным списком показаний к применению – лечение парапроктитов, геморроя и трещин прямой кишки, в случае стресса, при переломах костей или при угнетении иммунитета и кроветворной функции у детей и больных после внешнего и внутреннего облучения (!).

Очевидно, что научной базы действия мумие в этих случаях не существует, так как нет никаких клинических испытаний, подтверждающих то или иное его действие. Если для кого-то и это не аргумент, то хотя бы стоит подумать о том, что в экскрементах животных (что бы они не употребляли в пищу) не может быть никаких полезных, тем более лечебных веществ для здоровья.

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