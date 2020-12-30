Ремдесивир может принести больше вреда, чем пользы – исследование

Препарат ремдесивир, используемый для лечения COVID-19, влияет на усвоение других лекарственных средств, включая некоторые антикоагулянты.

Как передает MedicalХpress, способность ремдесивира блокировать расщепление и активацию некоторых лекарств обнаружили исследователи из Калифорнийского университета.

Ученые установили, что препарат влияет на активность фермента, который принимает участие в метаболизме многих лекарств. Если говорить про антикоагулянты, то при использовании ремдесивира они могут инактивироваться. Что касается сердечных и противоопухолевых препаратов, то в такой ситуации их токсичность может увеличиваться.

Исследователи также предполагают, что ремдесивир может снижать эффективность лекарств для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита С. Они подчеркивают, что ремдесивир нужно назначать с большой осторожностью и избирательностью, учитывая возможный прием других лекарств.

Напомним, что ремдесивир является первым и единственным противовирусным препаратом для лечения ковида, который получил одобрение американского регулирующего органа.

MedOboz ранее сообщал, что европейские реаниматологи не рекомендуют ремдесивир для лечения COVID-19. Они считают, что препарат не должен становиться традиционным методом лечения коронавирусной инфекции.