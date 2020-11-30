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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Ремдесивир и COVID-19: от одобрения в США до неутешительных рекомендаций ВОЗ

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Начало 2020 года для компании Gilead было очень удачным. Противовирусный препарат ремдесивир стал потенциальным средством лечения COVID-19 в первые дни пандемии. Это улучшило положение фармгиганта на фондовом рынке: акции выросли на 29%.

Однако разработка и испытания "антиковидных" вакцин повлияли на ситуацию и акции Gilead потеряли свой блеск. Даже одобрение американского регулятора для ремдесивира, продаваемого как Veklury, не изменило положение дел.

Не так давно ВОЗ посоветовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19, ссылаясь на данные, которые не свидетельствуют об улучшении выживаемости у пациентов, получавших лечение. Теперь, когда на рынок выходят другие препараты и появится возможная вакцина, каким будет положение Gilead?

Препарат ремдесивир останавливает репликацию вируса, вызывающего COVID-19. Он одобрен для лечения взрослых и детей от 12 лет и старше, нуждающихся в госпитализации. До полного одобрения в октябре 2020 года ремдесивир уже получил разрешение на экстренное использование.

Повредят ли Gilead комментарии ВОЗ или другие методы лечения и вакцины?

Есть мнение, что этого не произойдет. Больницы по всему миру уже внедрили ремдесивир в протоколы лечения. Другие же разрешенные методы лечения предназначены для более ранних стадий болезни. Например, моноклональные антитела от Eli Lilly и Regeneron Pharmaceuticals получили экстренное одобрение, но они предназначены для предотвращения госпитализации.

Что касается вакцин, то маловероятно, что они полностью искоренят коронавирус в ближайшем будущем. Такие препараты, как ремдесивир, по-прежнему будут необходимы, поскольку люди будут инфицироваться. Тем не менее, выход вакцин на рынок снизит количество госпитализированных пациентов с ковидом. Это означает меньший рост продаж для Gilead в будущем.

В последнем квартале ремдесивир привел к увеличению продаж продукции Gilead на 18% по сравнению с прошлым годом. Без учета ремдесивира продажи выросли всего на 2%.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Теги
Вакцина от коронавируса лекарства
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