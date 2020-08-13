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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
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Разумков посетил донорскую столицу Украины

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время рабочей поездки побывал в Сумском областном центре службы крови и ознакомился с его работой.

Разумков посетил донорскую столицу Украины

"Вопрос донорства крови и плазмы является одним из ключевых для Украины, поскольку очень часто мы видим недостаточное количество запасов, а это тот ресурс, который, к сожалению, сегодня очень нужен стране. Сумы являются лидером в данной области, столицей донорства крови Украины, поскольку здесь на тысячу населения приходится 230 донаций, в то время как в других регионах этот показатель составляет 14", – отметил Разумков.

Глава ВР осмотрел комнаты для подготовки доноров к сдаче крови, операционный зал, лабораторию и помещения экспедиции и переработки компонентов крови.

"На сегодняшний день не только Украина, но и весь мир предстал перед необходимостью борьбы с коронавирусом, и именно здесь разрабатываются методы эффективного противостояния этой угрозе. Да, это достаточно дорого, но уверен, что совместными усилиями мы будем двигаться в этом направлении", – добавил председатель парламента.

Как известно, Сумской областной центр службы крови – единственный пример государственно-частного партнерства в данной сфере. Так, в 2009 году заведение изменило форму собственности на государственно-частную, что позволило инвестору – компании Biopharma – вложить более 3,5 млн долларов в его развитие и переоснащение.

Разумков посетил донорскую столицу Украины

"Мы будем творить историю нашей страны, открывая новые плазмацентры под флагом Biopharma, создавая эффективные лекарства от коронавируса, развивая донорское движение. На сегодня шесть таких центров уже работают, седьмой – в Киеве – готовится к открытию в ближайшем будущем", – отметил президент компании Biopharma Константин Ефименко.

В завершение встречи координатор донорского движения СОЦСК Елена Геренко вручила спикеру парламента подарок от донорского сообщества Сумщины и пригласила в следующий раз прибыть в Сумы уже на донацию.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
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