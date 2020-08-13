Разумков посетил донорскую столицу Украины

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время рабочей поездки побывал в Сумском областном центре службы крови и ознакомился с его работой.

"Вопрос донорства крови и плазмы является одним из ключевых для Украины, поскольку очень часто мы видим недостаточное количество запасов, а это тот ресурс, который, к сожалению, сегодня очень нужен стране. Сумы являются лидером в данной области, столицей донорства крови Украины, поскольку здесь на тысячу населения приходится 230 донаций, в то время как в других регионах этот показатель составляет 14", – отметил Разумков.

Глава ВР осмотрел комнаты для подготовки доноров к сдаче крови, операционный зал, лабораторию и помещения экспедиции и переработки компонентов крови.

"На сегодняшний день не только Украина, но и весь мир предстал перед необходимостью борьбы с коронавирусом, и именно здесь разрабатываются методы эффективного противостояния этой угрозе. Да, это достаточно дорого, но уверен, что совместными усилиями мы будем двигаться в этом направлении", – добавил председатель парламента.

Как известно, Сумской областной центр службы крови – единственный пример государственно-частного партнерства в данной сфере. Так, в 2009 году заведение изменило форму собственности на государственно-частную, что позволило инвестору – компании Biopharma – вложить более 3,5 млн долларов в его развитие и переоснащение.

"Мы будем творить историю нашей страны, открывая новые плазмацентры под флагом Biopharma, создавая эффективные лекарства от коронавируса, развивая донорское движение. На сегодня шесть таких центров уже работают, седьмой – в Киеве – готовится к открытию в ближайшем будущем", – отметил президент компании Biopharma Константин Ефименко.

В завершение встречи координатор донорского движения СОЦСК Елена Геренко вручила спикеру парламента подарок от донорского сообщества Сумщины и пригласила в следующий раз прибыть в Сумы уже на донацию.

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