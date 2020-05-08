Разработка эффективного лечения коронавирусной инфекции препаратами крови

Последние несколько месяцев мир столкнулся с серьезным вызовом – пандемией COVID-19. Болезнь не просто уносит жизни, но и оказывает влияние на все привычные вещи, разрушая семьи и карьеры. Медицинские работники всего мира оказались фактически на передовой, каждый из них выполняет свою работу: кто-то диагностирует, кто-то работает в реанимации, кто-то ухаживает за больными и дезинфицирует помещения.

Локализовать SARS-CoV-2 не удалось, поэтому шансов на то, что могут быть выявлены все носители, нет. Это означает, что время от времени вспышки будут повторяться, при этом экономической возможности постоянно поддерживать карантинные меры нет ни в одной стране.

Помимо рутинной работы в больницах необходимо смотреть в будущее и искать глобальное решение проблемы. Не меньше семи стран занимаются разработкой вакцины, некоторые сообщают о значительном прогрессе. Даже если все пойдет по положительному сценарию, клинические испытания и массовое производство займет много времени, по оптимистичным прогнозам начало массовой вакцинации возможно не раньше осени.

Поэтому актуальным вопросом является поиск эффективного лечения, которое снизит количество осложнений, уменьшит время нахождения на ИВЛ, положительно повлияет на фактор выживания пациентов. Одним из элементов терапии может быть гипериммунный иммуноглобулин. Биотехнологическая компания Биофарма, по сообщению ее президента Константина Ефименко,

начала разработку препарата на основе плазмы крови людей, выздоровевших после COVID-19.

Плазмоцентры компании расположены во многих крупных городах Украины – в Днепре, Сумах, Черкассах, Харькове. Они уже начали работу над иммуноглобулином и заготавливают материал. Однако для обеспечения эффективности лекарства нужно большое число доноров.

В связи с этим Константин Ефименко обращается ко всем: к тем, кто переболел SARS-CoV-2 – прийти и сдать кровь, необходимую для разработки препарата, к остальным –- максимально расширить эту информацию.

☎️ горячая линия для потенциальных доноров, переболевших COVID-19:

0800 600 003