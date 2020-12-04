По информации министра здравоохранения от 26.11.20, с начала года уволились примерно 34 тысячи медиков.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) приводит цифру для врачей вторичного звена, то есть, больниц и узких специалистов поликлиник, в 5 тысяч человек. При пополнении одной тысячей выпускников медвузов. И сколько из них останется?

Отсутствие вменяемой статистики во время "диджитализации", хоть медиков, хоть пациентов с ковидом – сплошной трэш. Остается гадать, дело в отсутствии самоуважения у руководителей, или в нежелании показывать точные цифры.

Как бы там ни было, все больше медицинских работников порывает с коммунальной/государственной медициной.

Вот цифры зарплат на "реформированном" вторичном звене от государственного плательщика денег за выполненные услуги – Национальной службы здоровья Украины.

Средняя зарплата врачей "грязными" – меньше 9 тыс. грн, медицинских сестер – менее 7,5 тыс. Для сравнения на первичном звене – соответственно, 15 и 8,4 тыс. Абсолютно искажена ситуация, по сравнению со всем миром, где зарплата на вторичке существенно больше, чем на первичке, поскольку сложные случаи первичка направляет к узким специалистам. Коллеги-семейные врачи, это я не об уменьшении ваших зарплат, а об искусственно созданном "реформаторами" дисбалансе в оценке труда в сфере здравоохранения. Для "самоуничтожения" больниц и раскола внутри профессионального сообщества, чтобы медики не смогли объединиться.

Еще более интересным для тех, кто "не в теме" медреформы, выглядит наше законодательство о формировании зарплат в отрасли здравоохранения, в соответствии с ЗУ 2017 года об автономизации медицинских учреждений и государственных финансовых гарантиях. Свежая цитата от НСЗУ, после нашествия жалоб на неполучение правительственных надбавок частью медицинских работников:

"НСЗУ не влияет на размеры зарплаты, которая определяется коллективным договором медиков с главным врачом. Врачи могут его не подписывать и добиваться достойной зарплаты".

То есть, "боритесь – и поборете", без участия государства, и пусть Бог помогает.

Теперь о перспективах в проекте государственного бюджета на 2021. Несмотря на провозглашенные Президентом в послании к ВР 20 октября "20-25 тысяч врачам и 15 тысяч медсестрам", "чему не помешает коронакризис", КМУ вынес в зал ВР другие цифры. Лишь +30% относительно зарплат, которые были заложены в бюджете на 2020 год, и без "коронавирусного фонда".

Почему зарплата медиков важна для всех украинцев? Потому что их ждут соседние страны, которые упрощают условия приема на работу. Например, в Польше достаточно заверить украинский диплом у консула, и зарплата стартует от 70 тыс. грн в месяц. Пандемия показала, что кроватей можно наставить, но работать у них будет некому. Даже при +300% к зарплате в этом году, что не предусмотрено в следующем.

В завершение о том, хватает ли денег государственного ковидного пакета на лекарства и кислород стационарным пациентам.

НСЗУ и Минздрав утверждают, что хватает. Но целый мэр города Киева почему-то говорит, что нет.

Как можно прочитать в скрине письма в КМУ, который Евгений Истребин разместил в своей статье о тестировании, мэр Кличко официально утверждает, что тариф от НСЗУ на оказание медицинских услуг не покрывает всех затрат на лечение пациентов с COVID-19. На зарплаты идет 80%, а 20%, которые остаются, никак не хватает на кислород, лекарства, обследования, средства индивидуальной защиты и прочее. Поэтому сумму нужно немедленно увеличить.

Расчеты мэра полностью совпадают с такими от директора Львовской больницы, которые он не побоялся обнародовать пару месяцев назад.

А что с тарифами в проекте государственного бюджета-2021? Без изменений.

Пандемия в помощь, чтобы прозревать.

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