Процент населения с иммунитетом к COVID-19 более 50%

3 февраля 2021 г. Киев, Украина

Процент населения с иммунитетом к COVID-19 по Украине в среднем составляет 52%*. Такие результаты получила крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" (входит в шведский медицинский холдинг Medicover) по результатам тестирования населения в сети лабораторий "Синэво" по всей Украине в январе 2021 года.

В сети "Синэво" с мая 2020 года почти 140 000 человек прошло исследование на антитела IgG, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19.

По итогам тестирования в январе 2021 года, число клиентов с выявленным иммунитетом к COVID-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время, еще в октябре 2020 года, процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле – 9%.

"Результаты исследования, которое мы проводим еще с весны 2020 года, показывают, что процент населения, обладающего иммунитетом к COVID-19 по Украине , вырос в среднем с 3% в мае 2020 до 52% по итогам января 2021. Такой показатель дает возможность предполагать, что Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к COVID-19. Интересно, что еще летом процент населения с иммунитетом существенно отличался в зависимости от региона, а сейчас этот показатель практически выровнялся по всей территории страны. Например, в июле процент населения с иммунитетом в одних регионах был на уровне 2%, а в других – 20-30%, сейчас же он составляет примерно 50% по всех регионах Украины, – прокомментировал Николай Бутенко, директор по развитию "Синэво".

Самый высокий процент населения с положительным результатом тестирования на антитела IgG в январе 2021 г. зафиксирован в Южном регионе и в среднем составляет 56%. В Херсоне он находится на уровне 61%, в Одессе – 56%, в Николаеве – 54%.

Самый низкий уровень положительных результатов на антитела IgG к COVID-19 обнаружен в Западном регионе – в среднем он составляет 44%. В частности, в Черновцах – 51%, на Волыни – 47%, в Тернополе – 46%, Ивано-Франковске – 44%, во Львове – 42%, в Ровно – 39%, на Закарпатье и в Хмельницком – 38%.

В Киеве процент клиентов с положительными тестами на иммунитет к COVID-19 среди прошедших тестирование в "Синэво" составляет 51%, в Киевской области – 55%.

В Центральной Украине количество клиентов с положительными тестами на иммунитет к COVID-19 составляет 52%. В Виннице – 49%, Житомире – 41%, Кропивницком – 58%, Чернигове – 54%, Черкасах – 53%.

В Восточной Украине число клиентов с положительными тестами на иммунитет к COVID-19 составляет 52%. В частности, в Днепре – 52%, Донецке – 55%, Полтаве – 60%, Харькове – 52%, Запорожье – 51%, Суммах – 45%.

По возрастному критерию самый высокий процент антител IgG, свидетельствующих о наличии иммунитета к COVID-19, выявлен у людей в возрасте старше 60 лет и составляет 51%. Самый низкий уровень – у людей в возрасте от 20 до 40 лет – 31%. У детей до 8 лет доля положительных результатов на антитела IgG составила около 33%, у категории населения от 8 до 20 лет – 39%, от 40 до 60 лет – 42%.

Кроме тестирования на антитела IgG, "Синэво" проводит ПЦР-тестирование, тестирование на антиген к COVID-19 и комбинированный тест на антиген к SARS-CoV-2 и вирусу гриппа А и B, а также на антитела IgМ и IgА, которые показывают активную фазу болезни.

Суммарно с мая 2020 года лаборатория выполнила более 500 000 всех видов тестов на COVID-19. Из них: 220 000 – ПЦР-тестов; 35 000 – на антиген к COVID-19; 115 000 – на антитела IgМ и IgА; почти 140 000 – на антитела IgG.

Исследование на антитела lgG проводятся в центральной лаборатории "Синэво" в Киеве на американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Abbott (США), а также на немецком автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия).

Для проведения тестирования к COVID-19 лаборатория "Синэво" инвестировала более 450 000 евро в закупку оборудования нового поколения. В частности, компания приобрела четыре новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования #.

*среди протестированных на антитела IgG к COVID-19 в сети лабораторий "Синэво" по всей Украине.

Справка

Синэво – крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Сеть Синэво насчитывает более 300 лабораторных центров, работающих в 115 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

В 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Синэво стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Синэво является крупнейшим работодателем и инвестором среди медицинских учреждений в Украине. В компании работает более 2500 сотрудников. Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают почти 4 млн клиентов.

Лабораторная сеть Synevo представлена ​​в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.