Прорыв в медицине: раскрыт геном вируса, который может побороть рак

Совместная группа немецких и британских ученых расшифровала геном вируса простого герпеса, что приблизило их к созданию вакцины и противораковых препаратов.

Исследование показало, что вместо 80 генов у вируса герпеса первого типа их, вероятно, 284, передает Nature.

Сейчас известно восемь типов вирусов герпеса, которые по-разному поражают организм: HHV1 – губной герпес и герпетический стоматит, HHV2 – генитальный, VZV – ветряная оспа, HCMV – цитомегаловирус человека, EBV – вирус Эпштейна-Барр, HHV6 и HHV7 – псевдокраснуха и т.д.

Лечение герпеса

Новое исследование показало, что даже простой HSV-1 может стоять за самыми разными заболеваниями от рака в мочеполовой системе и энцефалита до пневмонии и болезни Альцгеймера. Подробное изучение генома вируса может помочь в создании противораковых препаратов и даже вакцины против герпеса.

Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (заражено 60-95% взрослого населения планеты), вызывает оральный/губной герпес. Размер частиц – 150-200 нм. После заражения мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, иногда рецидивируя. На данный момент вакцины нет.

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