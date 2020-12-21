С началом вакцинации населения от COVID-19 резко вырос спрос на шприцы, которые необходимы для введения препарата.

Как передает MedicalХpress, ведущий немецкий производитель Almo делает все, чтобы удовлетворить будущие потребности.

Компания занимается изготовлением данного медицинского товара круглосуточно семь дней в неделю. Каждые 13 секунд собираются 64 шприца.

Кроме Германии, шприцы от Almo используют более чем в 140 странах по всему миру.

С одобрением вакцины от коронавируса и последующей иммунизацией населения компания получила заказы от BioNTech и Pfizer, а также от другого немецкого разработчика, чей препарат-кандидат находится на финальной стадии тестирований.

Американская Becton Dickinson – главный конкурент Almo, ранее сообщил о получении заказов на изготовление более миллиарда инъекционных устройств в рамках глобальной борьбы с COVID-19.