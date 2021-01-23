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Производитель британской вакцины предупредил о задержках поставок

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Шведско-британский производитель вакцин от коронавируса AstraZeneca заявил, что в связи с проблемами производства доступных начальных доз вакцины окажется меньше, чем ожидалось.

Проблемы с поставками вызвали разочарование в Евросоюзе, пишет BBC. В частности, комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес выразила "глубокое недовольство" таким сообщением.

Так, Reuters со ссылкой на источник в ЕС пишет, что поставки будут сокращены на 60% – до 31 миллиона в первом квартале 2021 года. До марта компания должна была поставить около 80 миллионов доз в 27 стран ЕС.

Вакцина AstraZeneca была разработана в Оксфордском университете. Она еще не одобрена для применения в Европейском Союзе, но ожидается, что это произойдет в конце января.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за задержек поставок вакцин Pfizer и Astrazeneca Италия может пересмотреть план вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее ВОЗ рассказала о смертности от вакцины против коронавируса. По ее данным, по состоянию на 20 января в мире не было ни одного летального случая.

Также сообщалось, что в ЕС ранее пообещали помочь Украине со скорейшим получением вакцины от COVID-19. Об этом шла речь в письме президента Европейского совета и президента Еврокомиссии Владимиру Зеленскому.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
Вакцина от коронавируса Европейский Союз
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