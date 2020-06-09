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Прививку от кори могут использовать в лечении COVID-19 – исследование

2.1т
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Ученые начали тестирование вакцины MMR против кори, предположив, что она способна ослабить действие коронавируса.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на исследования американских биологов. Эксперименты на животных оказались успешными.

Прививку от кори могут использовать в лечении COVID-19 – исследование

Прививку от кори могут использовать в лечении COVID-19 – исследование

Daily Mail

Ученые из Университета Тулэйн отметили высокий уровень сепсиса – иммунную избыточную реакцию на инфекцию – у пациентов с коронавирусом в Китае.

После изучение сепсиса у мышей, вакцинированных против кори, они высказали предположение, что такой укол может помочь в борьбе с неконтролируемым воспалительным иммунным ответом, который в конечном итоге и убивает многих пациентов с COVID-19.

Такая теория объясняет, почему дети переносят короновирус в легкой форме – большинство из них получали плановые прививки против кори.

Доктор Маири Новерр из Университета Тулэйн считает, что вакцина MMR может бороться с сепсисом.

"Мы видели, что эти вакцины вызывают иммунный ответ, который контролирует воспаление", – говорит она.

Заражение коронавирусом, к которому у человека нет антител, отправляет организм в своего рода панический режим. Иммунная система пытается бороться с инфекцией, посылая все больше и больше клеток для ее подавления. Это вызывает неконтролируемое воспаление, наблюдаемое у многих пациентов. В медицине оно известно как сепсис.

Исследователи подчеркивают, что вакцины MMR неспособны блокировать коронавирусную инфекцию, но вполне в состоянии ослабить смертельное воспаление.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи пришли к выводу, что курение кальяна может спровоцировать заражение коронавирусом и вызвать другие негативные последствия в организме.

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Тема
Коронавирус
Тег
прививка от кори
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