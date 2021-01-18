Применение внутривенных иммуноглобулинов в терапии сепсиса и септического шока

Сепсис является неотложным состоянием, которое может возникнуть у любого человека с инфекцией. Он проявляется дисфункцией внутренних органов, вызванной нарушением регуляции ответа организма на патоген. К группе повышенного риска относятся беременные, новорожденные, пациенты пожилого возраста и люди, страдающие ВИЧ/СПИДом, раком, циррозом печени, болезнями почек, аутоиммунными заболеваниями. У госпитализированных больных наибольший риск больничной летальности отмечается на фоне лекарственно-устойчивых видов патогенов.

Для того чтобы избежать серьезных осложнений, таких как септический шок и полиорганная недостаточность, важно своевременно диагностировать это состояние и начать адекватное лечение.

Проявления сепсиса имеют широкую вариативность, его признаки зависят от возбудителя, возраста, сопутствующих заболеваний. Кроме того, для симптомов и их выраженности характерна изменчивость в зависимости от стадии патологического процесса.

Подозрение на развитие сепсиса появляется при частоте сердцебиения > 90 уд./мин, повышении или снижение температуры тела до > 38 °C либо < 36 °C соответственно, частоте дыхания > 20/мин либо PaCO2 < 32 мм рт. ст., изменении количества лейкоцитов. К числу других симптомов относят озноб, изменение психического состояния, олигурию, синюшность или мраморность кожного покрова, похолодание конечностей и др.

Наибольшую нишу среди всех видов занимает хирургический сепсис, причиной этого является высокая вирулентность патогенных микроорганизмов и продолжающаяся селекция устойчивых штаммов бактерий к воздействию антибактериальных средств. Также в последние годы отмечается ослабление иммунологической резистентности человеческой популяции, что увеличивает вероятность развития этого состояния.

Терапия сепсиса основана на применении антибиотиков, препарат должен быть подобран с учетом резистентности возбудителя. Важную роль играют мероприятия, направленные на улучшение работы иммунной системы. Это относится как к высококалорийному витаминизированному питанию, так и к проведению заместительной иммунокоррекции. Для этого может применяться препарат Биовен (производства компании "Биофарма Плазма"), относящийся к группе внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ).

В течение последних десятилетий мнение о целесообразности использования иммуноглобулинов менялось несколько раз от осторожного до повсеместного применения в рутинной практике, что связано преимущественно с противоречивыми результатами клинических испытаний и их недостаточным числом.

В большинстве случаев эти лекарственные средства позиционируются как препараты второго ряда, востребованные у пациентов с неблагоприятным течением патологии, нечувствительностью возбудителя к противомикробным химиопрепаратам, высоким риском летального исхода.

Однако во многих случаях, особенно у людей, относящихся к группе повышенного риска – беременных, детей, пожилых пациентов, ВВИГ необходимы не меньше антибиотиков. При принятии решения о лечебной стратегии нужно учитывать многие факторы, главным образом – первичную болезнь, которая привела к сепсису. Есть сведения, что применение внутривенных иммуноглобулинов эффективно у больных с токсическим эпидермальным некролизом/синдромом Стивенса – Джонсона. Иммунотерапия способствует подавлению иммунопатологического процесса в коже и слизистых оболочках и сокращению входных ворот инфекции. Благодаря включению иммуноглобулинов в схему лечения можно уменьшить тяжесть кожных поражений и увеличить выживаемость.

Применение ВВИГ в некоторых странах входит в руководство по лечению сепсиса. В частности, в Японии иммуноглобулины относятся ко второй линии терапии с уровнем доказательности В2 и уровнем рекомендации В. Терапия проводится на ранней стадии септического процесса, позволяя купировать декомпенсацию иммунной системы у больных с гипогаммаглобулинемией, что способствует уменьшению риска появления синдрома полиорганной недостаточности и, как следствие, летальности.

Также использование ВВИГ целесообразно на фоне первичных гуморальных иммунодефицитов и синдрома Кавасаки, при этом наиболее эффективно применение иммуноглобулинов во время второй фазы – иммунного паралича.

Единого протокола, с помощью которого можно было бы успешно лечить сепсис и септический шок у всех больных, нет. Поиск новых стратегий связан, в том числе, с ростом числа резистентных штаммов бактерий, что негативно отражается на эффективности антибиотикотерапии. Для более широкого использования Биовена нужно продолжать клинические испытания у разных групп больных с сепсисом различной этиологии.

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