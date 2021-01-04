Применение внутривенных иммуноглобулинов при болезни Кавасаки

Болезнь Кавасаки – тяжелая болезнь неизвестной этиологии. Это системный некротизирующий васкулит с поражением средних и мелких артерий, встречающийся преимущественно у детей до 8 лет. Без проведения своевременной и адекватной терапии последствия, протекающие с разной степенью выраженности, возникают у каждого четвертого ребенка.

Для патологии характерно яркое начало с упорной лихорадкой, которая сопровождается ухудшением общего состояния и появлением раздражительности. Основные признаки болезни, такие как увеличение шейного/шейных лимфатических узлов, конъюнктивит, полиморфная сыпь, отеки кистей и стоп, увеличение притока крови к слизистым оболочкам полости рта и губ, всегда сопровождаются лабораторной активностью – лейкоцитозом, ускорением СОЭ. У некоторых детей заболевание протекает с появлением менее характерных симптомов в виде артрита, увеличения печени, поражения почек, нарушения пищеварения.

После острого периода, продолжающегося в среднем 7-14 дней, температура тела нормализуется и симптомы затухают, подострый период обычно продолжается в течение месяца. В это время возникают новые признаки болезни – "малиновый язык" и шелушение пальцев ног и рук.

Типичным осложнением болезни Кавасаки является поражение сердца, это может проявляться как нарушение ритма, систолический шум, расширение границ. При проведении ЭКГ у некоторых пациентов регистрируются признаки ишемии либо инфаркта миокарда. Обычно эти нарушения выявляются после исчезновения выраженных острых клинических симптомов. Прогноз патологии чаще всего определяет именно тяжесть этих поражений сердца.

Возможными последствиями болезни Кавасаки является миокардит, вальвулит, инфаркт миокарда, разрывы аневризм с возникновением гемоперикарда. Помимо нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы возможны и другие осложнения, включая артрит, периферическую гангрену, средний отит, асептический менингит.

Предполагается, что триггерным фактором возникновения заболевания являются патогенные микроорганизмы, вероятно – вирус. Сегодня во многих странах исследуется возможная связь между SARS-CoV-2 и болезнью Кавасаки, симптомы которой выявляются у некоторых детей через 2-4 недели после подтверждения инфицирования коронавирусом.

Из-за высокой вероятности возникновения аневризмы коронарных сосудов, при появлении признаков болезни показано незамедлительное начало терапии. Она может быть назначена детским инфекционистом, кардиологом или ревматологом и обычно включает ацетилсалициловую кислоту в сочетании с внутривенным введением иммуноглобулина.

Для лечения может быть использован препарат Биовен (ЗАО Биофарма, Украина), относящийся к четвертому поколению внутривенных иммуноглобулинов. Это концентрат антител, имеющий специфическую активность в отношении разных антигенов.

Средство изготавливается из донорской крови человека, при его производстве учитываются требования ВОЗ, обеспечивающие не только эффективность препарата, но и высокую безопасность.

Соотношение подклассов иммуноглобулина G в белковой фракции Биовена составляет Ig1: Ig2: Ig3: Ig4 как 43-75%: 16-48%: 1,7-7,5%: 0,8-11,7%. Содержание иммуноглобулина А не превышает 0,025 мг/мл. Антибиотики и консерванты в состав лекарственного раствора не входят.

При своевременно начатом и адекватном лечении отмечается быстрая стабилизация состояния, как правило улучшение показателей наблюдается через несколько дней. Это обусловлено снижением воспалительной активности, что подтверждается лабораторными данными.

На протяжении нескольких недель после выздоровления у ребенка возможно сохранение некоторых симптомов, таких как слабость, повышенная утомляемость, снижение аппетита. Чаще всего они носят слабовыраженный характер, при этом соблюдение специальной диеты либо ограничение участия в подвижных играх не требуется. Важно следить за состоянием и контролировать характерные для болезни симптомы, поскольку существует вероятность рецидива.

Внутривенные иммуноглобулины сегодня считаются золотым стандартом терапии синдрома Кавасаки, ее эффективность подтверждена многими клиническим испытаниями. Если лечение проведено своевременно, риск возникновения коронарных аневризм и других серьезных осложнений оценивается как минимальный.