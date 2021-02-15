Применение препаратов альбумина в терапии критических состояний

Альбуминами называют простые виды белков, растворимые в воде и некоторых других жидкостях. Наиболее известным видом этого вещества является альбумин, находящийся в сыворотке крови (сывороточный, в структуре всех плазменных белков его доля составляет более 50%), также в человеческом организме он встречается в спинномозговой и других жидкостях. Находящийся в крови альбумин примерно на 80% определяет коллоидно-осмотическое давление плазмы, что обусловлено его высокой концентрацией и небольшими размерами молекул. Вещество принимает непосредственное участие в транспорте билирубина, ферментов, гормонов, аминокислот, лекарственных средств и др.

Компания "Биофарма Плазма" выпускает препарат Альбумин 10 и 20%. При производстве инфузионного раствора сырье подвергается продолжительной пастеризации, это гарантирует высокую безопасность средства. Лекарство показано при необходимости восстановления и поддержания объема циркулирующей крови у пациентов с признаками недостаточности объема и необходимостью применения коллоидов.

Раствор Альбумина относится к естественным компонентам плазмы крови и оказывает воздействие, аналогичное физиологическому белку. Первые доказательства того, что очищенный альбумин эффективен и безопасен при острых состояниях, были получены еще в 40-х годах прошлого столетия.

Введение альбумина способствует быстрому улучшению состояния у большинства больных, нуждающихся в экстренном переливании жидкости из-за гиповолемического шока послетравмы, хирургических вмешательств или иных воздействий, приводящих к кровопотере. Терапия не сопровождается развитием нежелательных явлений, что было подтверждено многими клиническими испытаниями. Также установлено, что альбумин не накапливается в организме.

Наиболее востребован Альбумин-Биофарма у определенной группы больных с факторами повышенного риска, это относится к выраженной печеночной и/или почечной дисфункции, асциту, синдрому системной воспалительной реакции и др.

Схема лечения определяется на основании возраста, показаний, особенностей сопутствующих патологий. Терапия проводится под контролем показателей гемодинамики, включающих диурез, артериальное давление, концентрацию электролитов, частоту пульса, давление заклинивания легочной артерии, центральное венозное давление, уровень гемоглобина. Также необходим мониторинг сердечной и/или дыхательной недостаточности, которая чаще всего проявляется в виде одышки, и уровня внутричерепного давления.

Для введения лекарства требуется отдельная система. У пациентов со значительной кровопотерей допускается использование раствора Альбумина одновременно с переливанием крови.

Механизм действия препарата зависит от его концентрации. Использование 5% раствора снижает вязкость циркулирующей крови, что обеспечивает улучшение микроциркуляции. Применение лекарства в данной концентрации не рекомендуется при отеке мозга и подобных состояниях, при которых нельзя вводить большой объем жидкости.

10% Альбумин считается слабым гиперонкотическим раствором, он широко применяется в терапии шока, развитие которого вызвано различными причинами. Препарат способствует привлечению и удержанию в сосудистом русле жидкости из интерстициального пространства, одновременно с этим можно добиться повышения артериального давления и его дальнейшей стабилизации. При применении 20% раствора наблюдается значительное увеличение объема циркулирующей плазмы.

Среди других препаратов инфузионно-трансфузионной терапии (искусственных плазмозаменителей, плазмы крови) Альбумин-Биофарма выделяет ряд преимуществ. Введение может осуществляться безотлагательно, не дожидаясь определения группы крови и не проводя другие подготовительные мероприятия.

В сравнении с плазмой, Альбумин содержит меньшее число электролитов, что минимизирует вероятность негативного воздействия на свертывание крови и другие системы организма. При терапии гипопротеинемии любого генеза альбумин действует быстрее, чем прочие альтернативные растворы, это позволяет его считать препаратом выбора у больных в критических состояниях.

Учитывая эти преимущества, Альбумин-Биофарма признан одним из лучших коллоидных плазмозаменителей. Его применение оказывает значительное влияние на летальность у больных с септическом шоком, ожоговыми поражениями, перитонитами, а также позволяет уменьшить количество осложнений у пациентов в острых состояниях.

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