При вакцинации от COVID-19 восемь человек случайно получили пятикратную дозу препарата

Работники домов престарелых в Германии случайно получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19.

Как передает MedicalХpress, это произошло в городе Штральзунд, который находится на северо-востоке страны.

Пока что у семи женщин и одного мужчины не наблюдается серьезных побочных эффектов.

Поскольку эти люди были в приоритетной группе, им одним из первых сделали прививку. Как известно, в Германии для вакцинации населения используют препарат компаний Pfizer и BioNTech.

О том, что ошибочно была введена доза, превышающая положенную в пять раз, работникам сообщили сразу. Четырех человек, у которых наблюдались легкие признаки гриппа, госпитализировали, остальных отправили домой.

Ранее разработчики препарата сообщали, что во время клинических испытаний использовались более высокие дозы, при этом побочных эффектов у участников не наблюдалось.

MedOboz также сообщал, что серьезные побочные эффекты от вакцины против COVID-19 могут быть у одного человека на миллион доз. Как рассказала врач-иммунолог Алла Волоха, такие случаи чрезвычайно редки и они могут быть после любой вакцинации.

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