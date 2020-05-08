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Превращают мозг в губку: ученые раскрыли тайну опасных болезней

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Ученые выяснили причины, по которым возникают прионные заболевания мозга, превращающие его чуть ли не в губку.

Открытие принадлежит американским исследователям из Университета Массачусетса в Амхерсте. Об этом сообщает "Рамблер".

Отмечается, что главную роль в развитии недуга играют "семена" нуклеации. По словам специалистов, это так называемые кластеры молекул, которые образуются, когда прионные белки вступают в связь друг с другом и меняют свою форму.

Превращают мозг в губку: ученые раскрыли тайну опасных болезней

В результате этого образуется стабильный молекулярный агрегат, который именуют амилоидом. Ученые подчеркивают, что уничтожить его обычными средствами просто невозможно.

"В основе болезни лежит неверное свертывание прионного белка PrP. Из-за этого возникает трехмерная структура, способствующая неправильному свертыванию других белковых молекул. В итоге в тканях нервной системы появляются микроскопические отверстия, из-за чего мозг становится похожим на губку", – говорится в сообщении.

Авторы исследования считают, что их научная работа поможет разработать новые подходы к терапии прионных болезней, которые будут основаны на изменении размеров "семян" нуклеации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые отмечают, что коронавирус COVID-19 из носоглотки способен проникать непосредственно в мозг, а это в свою очередь может спровоцировать ряд осложнений и нарушать нормальную работу практически любого органа.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Здоровье
Место
США
Тег
болезнь
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