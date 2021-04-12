Потерянный год: украинские эпидемиологи сообщили о новых доказательствах эффективности Протефлазида

Услышит ли Минздрав украинских ученых на этот раз?

Год назад, в первые месяцы пандемии, украинские ученые-эпидемиологи заявили, что один из украинских противовирусных препаратов с действующим веществом протефлазид показал способность тормозить репликацию коронавируса. В лаборатории Института эпидемиологии имени Громашевского НАМНУ исследовали коронавирус гастроэнтерита свиней. Ученые предположили, что вещество может действовать и на SARS-CoV-2, который имеет аналогичные "мишени" для работы противовирусного препарата.

Тогда история получила довольно неоднозначное развитие: в Кабмине никак не отреагировали на официальное обращение руководства Академии меднаук с предложением ввести противовирусный препарат в протокол лечения Ковид-19. А Ульяна Супрун обвинила украинских ученых в занятиях "псевдонаукой", заявив, что только лекарства, одобренные "на Западе" могут применяться при лечении коронавирусной инфекции.

Но год спустя Протефлазид вновь оказался в центре внимания украинских вирусологов и эпидемиологов.

В распоряжении нашей редакции оказалось Информационное письмо, разосланное 2 апреля 2021 года всем областным департаментам здравоохранения, медицинским научно-исследовательским учреждениям (работающим при Национальных академии наук и Академии медицинских наук, при Минздраве и при Госуправлении делами), а также медвузам и медбиблиотекам.

Отправители Информационного письма – оба главных вирусологических учреждения страны: Институт эпидемиологии имени Громашевского НАМНУ и Институт молекулярной биологии НАНУ, а также Центр научной медицинской информации Минздрава.

Документ содержит информацию о последних научных исследованиях действующего вещества протефлазид, но уже на коронавирусы человека, в частности SARS - CoV -2. Причем речь идет о серии исследований, проведенных на протяжении года в научных центрах Америки и Европы: в Галвестонской национальной лаборатории (США), Саарландском университете (Германия), Ганноверской медицинской школе (Германия), Лаборатории BSL3 CReSA (Испания). Где изучались различные аспекты эффективности украинского действующего вещества, полученного из природных флавоноидов. Общий итог: "Проведенные исследования свидетельствуют о высокой специфической противовирусной эффективности препарата Протефлазид ® на коронавирусы людей (сезонный HCoV 229 E и пандемический SARS - CoV -2) и животных ( ТГС). Показано, что мишенями действия Протефлазида ® на SARS - CoV -2 являются его РНК-полимераза и главная 3 CL протеаза [белки, блокирование которых препятствует размножению вируса] – это является обоснованием для дальнейшей разработки схем специфической профилактики и лечения С OVID -19".

Очевидно, что емкий и разнообразный массив исследований, сами имена ведущих ученых (которые не стали бы рисковать репутацией, если бы речь шла о слабо подтверждающейся гипотезе) и их готовность ответить на дополнительные вопросы об исследованиях действующего вещества протефлазид (что обозначено в последнем абзаце Письма) означают: украинские ученые-эпидемиологи аргументировано уверены в том, что препарат обладает реальным прямым противовирусным действием на SARS-CoV-2 и другие коронавирусы.

Факт рассылки информации для научного и медицинского анализа, а также использования в разгар третьей волны пандемии, является важным сигнальным маячком. Профессиональные эпидемиологи указывают на украинский продукт, который работает, может спасать пациентов и, очевидно, изменить трагическую статистику пандемии в Украине.

Однако, через 10 дней после рассылки Информационного письма Института эпидемиологии имени Громашевского НАМНУ, Института молекулярной биологии НАНУ и Центра научной медицинской информации Минздрава, никакой публичной реакции от государственных институций, ответственных за принятие решений в ходе пандемии, не последовало.

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