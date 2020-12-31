Люди, которые перенесли коронавирусную болезнь, даже после исчезновения основных симптомов продолжают чувствовать себя плохо. Нарушения могут наблюдаться со стороны разных систем органов. Негативный результат на COVID-19 еще не означает, что все закончилось. Последствия инфекции могут докучать в течение месяцев после выздоровления.

Медицинский блогер MED GOblin собрал самые распространенные постковидные нарушения, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Facebook.

"Да-да, после конца веселуха, как правило, не заканчивается! 50-80% пациентов не возвращаются к передковидному состоянию здоровья в течение трех месяцев после выздоровления", – пишет автор.

Он отмечает, что со стороны нервной системы возникают тремор, окоченение, спутанность мыслей, замедленное мышление.

Также довольно распространенными являются психические проблемы: "У 56% людей, перенесших ковид, регистрируются патологические отклонения хотя бы в одном из направлений: ПТСР, депрессия, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, бессонница".

Среди гинекологических проблем – продление менструального цикла даже после умеренного течения ковида. Очень распространена разнообразная сыпь.

"В некоторых случаях может наблюдаться снижение желания и возбуждения, как у мужчин, так и у женщин. Но это пока объясняют психологическими факторами изоляции, локдауну и т. п., а не специфическим действием коронавируса", – пишет блогер.

Потеря обоняния – характерный симптом ковида, однако оно не у всех восстанавливается после выздоровления.