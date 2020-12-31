Постковидный синдром: что ожидает пациентов после выздоровления
Люди, которые перенесли коронавирусную болезнь, даже после исчезновения основных симптомов продолжают чувствовать себя плохо. Нарушения могут наблюдаться со стороны разных систем органов. Негативный результат на COVID-19 еще не означает, что все закончилось. Последствия инфекции могут докучать в течение месяцев после выздоровления.
Медицинский блогер MED GOblin собрал самые распространенные постковидные нарушения, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Facebook.
"Да-да, после конца веселуха, как правило, не заканчивается! 50-80% пациентов не возвращаются к передковидному состоянию здоровья в течение трех месяцев после выздоровления", – пишет автор.
Он отмечает, что со стороны нервной системы возникают тремор, окоченение, спутанность мыслей, замедленное мышление.
Также довольно распространенными являются психические проблемы: "У 56% людей, перенесших ковид, регистрируются патологические отклонения хотя бы в одном из направлений: ПТСР, депрессия, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, бессонница".
Среди гинекологических проблем – продление менструального цикла даже после умеренного течения ковида. Очень распространена разнообразная сыпь.
"В некоторых случаях может наблюдаться снижение желания и возбуждения, как у мужчин, так и у женщин. Но это пока объясняют психологическими факторами изоляции, локдауну и т. п., а не специфическим действием коронавируса", – пишет блогер.
Потеря обоняния – характерный симптом ковида, однако оно не у всех восстанавливается после выздоровления.