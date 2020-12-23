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Подходят ли имеющиеся тесты для выявления новых штаммов коронавируса

1.2т
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Существующие тесты на COVID-19 можно использовать для выявления новых вариантов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании, ЮАР, Дании и других странах.

Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс уверил, что все имеющиеся тесты, которые использовались до появления мутировавших штаммов, могут использоваться и в дальнейшем. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.

Он объяснил, что ПЦР-тесты не теряют своей ключевой важности в диагностике коронавирусной болезни. Это касается и тестов на антиген. Даже экспресс-тесты не отменяются, их можно использовать для выявления новых штаммов SARS-CoV-2.

MedOboz ранее писал, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность изменения рекомендаций о продаже в аптеках Украины антибиотиков. В частности тех, которые украинцы покупают для борьбы с коронавирусом.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Теги
анализы ПЦР тест
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