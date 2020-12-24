У меня нет слов.

Мы тоже очень обеспокоены тем, что Ганс Клюге не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь. Вероятно, те активисты от медицины, нажаловавшиеся в ВОЗ, из числа бывших так называемых государственных деятелей, разваливших систему стандартизации медицинской помощи в Украине, забыли написать, что наши доктора не имеют права назначать лекарственные средства для лечения COVID-19, не входящие в протокол. Также они "забыли" (а, скорее, не знали) о том, что весь мир назначает разные методы лечения, не имеющие четких доказательств по понятным всем вменяемым людям причинам, и это лечение называется "экспериментальным", или "сострадательным" и направлено на возможность дать пациенту шанс на выживание. Да, к сожалению, пандемия распространяется гораздо быстрее, чем процедуры получения доказательств, но это не значит, что эти методы неэффективны.

Хочу напомнить, что мы тоже были обеспокоены тем, что протоколы ВОЗ запрещали нам назначать гормоны на первых порах, что привело бы к гораздо большей смертности, чем мы имеем сейчас, если бы не наши самоотверженные доктора, которые лечили больных таким образом, чтоб они могли выжить, а не путём соблюдения ошибочных рекомендаций, которые в дальнейшем были исправлены.

В заключение хочу сказать, что, если больных не лечить, то не хватит никакого кислорода. Мы стояли и стоим на позиции ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ тяжелых и крайне тяжелых состояний путём СВОЕВРЕМЕННОГО (до реанимации) внедрения современных, хорошо зарекомендовавших себя в мировой практике методов лечения. На данном этапе. И делаем это небезуспешно. Только не масками с пульсоксиметрами, а конкретными схемами терапии. Поэтому, вероятно, и смертность у нас не такая, как в некоторых цивилизованных странах.

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